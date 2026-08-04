Der Ökostromerzeuger Naturstrom kooperiert mit den Berliner Stadtwerken. Es geht um einen 70 MW PV-Park in Brandenburg und den gemeinsamen Bau von Speichern. Im Zuge einer regionalen Kooperation übernehmen die Berliner Stadtwerke mit 35 Megawatt (MW) die Hälfte eines Naturstrom-Solarparks in Brandenburg. Wie die Unternehmen mitteilten, handelt es sich dabei um den mit 70 MW bisher größten Solarpark der Naturstrom-Gruppe in Zeschdorf/Ortsteil Petershagen bei Frankfurt (Oder). Die gemeinsame Nachrüstung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver