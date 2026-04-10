Datum der Anmeldung:
02.04.2026
Aktenzeichen:
B11-42/26
Unternehmen:
Emil Frey Automobil Holding Deutschland GmbH, Stuttgart; mittelbarer Erwerb von wesentlichen Teilen des Vermögens sowie Erwerb der Kontrolle über Teile des Vermögens von der Mercedes-Benz AG, Stuttgart (Niederlassungen in Kassel und Würzburg)
Produktmärkte:
Einzelhandel mit leichten Nutzfahrzeugen, Vermietung von Kraftfahrzeugen
02.04.2026
Aktenzeichen:
B11-42/26
Unternehmen:
Emil Frey Automobil Holding Deutschland GmbH, Stuttgart; mittelbarer Erwerb von wesentlichen Teilen des Vermögens sowie Erwerb der Kontrolle über Teile des Vermögens von der Mercedes-Benz AG, Stuttgart (Niederlassungen in Kassel und Würzburg)
Produktmärkte:
Einzelhandel mit leichten Nutzfahrzeugen, Vermietung von Kraftfahrzeugen
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