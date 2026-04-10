Zum symbolischen Spatenstich kam Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies nach Wilhelmshaven. Die Inbetriebnahme des Batteriespeichers mit 50 Megawatt Leistung und 100 Megawattstunden Kapazität ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen. Auf dem Gelände des ehemaligen Steinkohekraftwerks von Uniper entsteht ein Batteriespeicher mit 50 Megawatt Leistung und 100 Megawattstunden Kapazität. Am Donnerstag erfolgte der symbolische Spatenstich für die Anlage in Wihelmshaven, die Uniper und der Projektierer NGEN gemeinsam realisieren. Neben Unternehmensvertretern war auch der niedersächsische Ministerpräsident ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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