Offenbar erwägt Tesla, ein neues Elektro-SUV auf den Markt zu bringen, das deutlich kleiner sein soll als das Model Y. Damit würde das Unternehmen sein Sortiment in die untere Preisklasse erweitern. Allerdings ist unklar, ob es bereits grünes Licht für das neue Modell gibt, zumal CEO Elon Musk seine Pläne in der Vergangenheit oft über den Haufen geworfen hat. Schon in der Vergangenheit gab es oft Wirbel um ein günstiges Modell, was Tesla angeblich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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