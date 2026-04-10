Die Rahmenbedingungen für die Gesco-Gruppe bleiben wechselhaft. Nachdem sich zu Jahresbeginn eine Belebung der Industriekonjunktur abgezeichnet hatte, wurde diese Entwicklung durch die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten zunächst wieder ausgebremst. Vor allem gestiegene Energiepreise haben die Erwartungen gedämpft. Sollte sich die Lage nach dem jüngsten Waffenstillstand jedoch nachhaltig entspannen, könnte die konjunkturelle Erholung mit Verzögerung wieder an Fahrt gewinnen.

Für Gesco wären das wichtige Impulse, zumal die Aktie im Zuge der Marktturbulenzen die zuvor erzielten Kursgewinne weitgehend wieder eingebüßt hat. Neben externen Faktoren gibt es aber auch unternehmensinterne Ansatzpunkte für eine Ergebnisverbesserung. So arbeitet der Konzern seit geraumer Zeit an einer Optimierung von Strukturen und Prozessen, deren Effekte sich zunehmend bemerkbar machen dürften.

Bereits im vergangenen Jahr konnte der Gewinn deutlich gesteigert werden, auch wenn frühere Zielsetzungen nicht vollständig erreicht wurden. Vor diesem Hintergrund erscheint eine weitere Verbesserung der Profitabilität in der laufenden Periode durchaus realistisch. Unterstützt wird dieses Szenario durch eine inzwischen vergleichsweise niedrige Bewertung, die im Markt nur ein begrenztes Wachstum einpreist. Sollte sich das Umfeld stabilisieren, eröffnet das Spielraum für eine positivere Entwicklung.

(aktien-globlal.de, erstellt 10.04.26, 10:04 Uhr, veröffentlicht 10.04.26, 10:20 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

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