Die Schlagzeilen rund um Novo Nordisk reißen nicht ab - und erneut sind es negative Nachrichten, die Anleger aufhorchen lassen. Auf den angekündigten Abgang der Top-Forscherin Lotte Bjerre Knudsen reagierte die Aktie (noch) nicht. Nach einem ohnehin herausfordernden Jahr für den dänischen Pharmariesen sorgt nun der via LinkedIn angekündigte Abgang einer der wichtigsten Persönlichkeiten für neue Unsicherheit. Im Fokus steht Lotte Bjerre Knudsen, eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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