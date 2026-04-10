Turnusgemäß wird alle drei Monate überprüft, welche Aktien stark genug sind, um in den Auswahlindex Titan 20 des AKTIONÄR aufgenommen zu werden. Insgesamt wurden diesmal sogar gleich neun Werte ausgetauscht und durch neue Titel ersetzt. Grundlage dafür sind Kriterien wie Börsenwert, Analysteneinschätzungen, die Entwicklung der Vorjahre und Trendstärke.Ein Blick auf die neue Zusammensetzung zeigt eine klare Verschiebung: Der Technologiesektor gewinnt weiter an Gewicht. Mit Applied Materials, KLA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär