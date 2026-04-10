DJ PTA-AFR: Hoenle AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
Hoenle AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Gilching (pta000/10.04.2026/11:00 UTC+2) - Hoenle AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Konzern-Halbjahresbericht 2025/26 Berichtszeitraum: 01.10.2025 - 31.03.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.hoenle.com/de/investoren/publikationen/ Veröffentlichungsdatum: 19.05.2026
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Hoenle AG Nicolaus-Otto-Str. 2 82205 Gilching Deutschland Ansprechpartner: Peter Weinert Tel.: +49 8105 2083 173 E-Mail: peter.weinert@hoenle.com Website: www.hoenle.com ISIN(s): DE0005157101 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
[ source: https://www.pressetext.com/news/1775811600002 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
April 10, 2026 05:00 ET (09:00 GMT)