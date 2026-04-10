Die Erholung an den Märkten macht sich auch bei der Aktie der französischen Dividendenperle AXA bemerkbar. Ein frisches Kaufsignal sorgt für Rückenwind, nachdem die Aktie zuletzt nur eine Halteposition war. Können Anleger bei dem Allianz-Konkurrenten jetzt wieder zugreifen?Die AXA ein frisches Argument für einen Einstieg. So rückt im Chart die Horizontale bei 41,20 Euro in den Fokus. Die Aktie hat diese Marke in dieser Woche auf Schlusskursbasis überwunden. Und auch am heutigen Freitag scheint die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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