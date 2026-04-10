ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston rechnet in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 23. April mit massivem Währungsgegenwind. Mit seiner Umsatzschätzung liegt er auf Augenhöhe mit dem Konsens und beim Ergebnis etwas darüber, wie er am Donnerstag schrieb./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120578
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