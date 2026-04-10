Der Dax steht vor einem turbulenten Wochenfinale. Die geopolitische Gemengelage bleibt das bestimmende Thema, doch die heute im weiteren Tagesverlauf noch zu erwartenden US-Verbraucherpreisdaten könnten für weitere Unruhe an den Aktienmärkten sorgen.Der Dax ringt in diesen Tagen um Stabilität. Im Fokus steht die Waffenruhe im Iran-Krieg, die nach ihrer Bekanntgabe zunächst einen Kurssprung im deutschen Leitindex initiierte. Zuletzt verflog ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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