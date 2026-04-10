© Foto: Uwe Anspach/dpaHalbiert seit dem Hoch, gehört SAP 2026 zu den schwächsten DAX-Werten. Jetzt warnt sogar CEO Christian Klein vor "kurzfristigen Schmerzen". Der Umbau durch KI könnte die Lage weiter verschärfen.Die Aktie des Softwarekonzerns SAP hat seit ihrem Rekordhoch im Februar 2025 massiv an Wert verloren. Nach einem Zwischenhoch von mehr als 280 Euro hat sich der Kurs inzwischen halbiert. Allein im laufenden Jahr summiert sich das Minus auf rund 33 Prozent, womit das Unternehmen zu den schwächsten Werten im DAX zählt. Auch eine kurzfristige Erholung konnte den Abwärtstrend zuletzt nicht stoppen. Als Hauptgrund gilt die wachsende Unsicherheit rund um den Einsatz Künstlicher Intelligenz. Investoren …Den vollständigen Artikel lesen
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