Nach einer Bodenbildung im Bereich der 200-US$-Marke geht es für die Amazon-Aktie seit Ende März wieder kräftig nach oben. Am Donnerstag legte das Papier als bester Wert im Dow Jones und Nasdaq 100 gleich um +5,6% zu. Das steckt hinter der Kursrallye und so kann es jetzt weitergehen. Geopolitik und KI-Offensive Einerseits profitiert die Aktie von der jüngsten geopolitischen Deeskalation im Nahen Osten, d sich die USA und der Iran auf eine zweiwöchige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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