Moody's Corporation (NYSE: MCO) hat heute bekannt gegeben, dass seine vernetzte Intelligence nun auf Amazon Quick verfügbar ist. Es handelt sich um einen personalisierten, proaktiven KI-Assistenten, der über einen speziellen MCP-Server (Model Context Protocol) bereitgestellt wird. Durch diese Integration erhalten Kunden, die Amazon Web Services (AWS) nutzen, direkten Zugriff auf Ratings und Research von Moody's Ratings sowie auf von Moody's kuratierte Daten zu mehr als 600 Millionen öffentlichen und privaten Unternehmen, darunter Unternehmensorganigramme, Eigentumsverhältnisse, Finanzdaten, makroökonomische Prognosen, Wirtschaftsdaten und die Stimmung in den Nachrichten.

"Wir möchten Finanzfachleuten überall dort, wo sie arbeiten, entscheidungsrelevante Informationen zur Verfügung stellen. So helfen wir unseren Kunden, im Wettbewerb vorn zu bleiben, da agentische KI die Arbeitsabläufe im Finanzbereich neu gestaltet", sagte Cristina Pieretti, Leiterin für digitale Inhalte und Innovation bei Moody's. "Mit Amazon Quick können unsere Kunden nun direkt auf die vernetzte Intelligenz von Moody's innerhalb der von ihnen bereits genutzten Arbeitsumgebung für agentische KI zugreifen. Dort werden ihnen vertrauenswürdige, nachvollziehbare Daten zu Unternehmen, Engagements und Risiken direkt dort geboten, wo sie Entscheidungen treffen."

Die MCP-Integration ermöglicht es Amazon Quick-Nutzern, ihre KI-gestützte Recherche, Analysen und Automatisierung auf die bewährten Finanzdaten von Moody's zu stützen, indem strukturierte Daten zu Unternehmen, Ratings und Risiken direkt in die auf der Plattform ausgeführten Abfragen in natürlicher Sprache und in die Workflows eingebunden werden.

Kunden können zahlreiche Anwendungsfälle im Kredit- und Darlehensbereich direkt in Amazon Quick abwickeln von der Kreditanalyse und dem Risikomanagement bis hin zum Kundenbeziehungsmanagement, der Ratingberatung, dem Investment Research und der Marktanalyse. Anstatt auf allgemeine Daten zurückzugreifen oder maßgeschneiderte Integrationen selbst zu entwickeln, können Kunden ihre KI-Systeme auf Protokollebene direkt mit der "Connected Intelligence" von Moody's verbinden.

Amazon Quick ist ein autonomer KI-Assistent, der Apps, Systeme, Tools, Daten und Arbeitsabläufe bei der Nutzung miteinander verbindet.

Die Integration ist Teil der gemeinsamen Bemühungen von Moody's und AWS, Finanzinstitute dabei zu unterstützen, den Schritt von KI-Experimenten hin zu einer KI-gestützten Entscheidungsfindung zu vollziehen, die auf Daten basiert, denen sie vertrauen und die sie verteidigen können.

Mehr erfahren Sie unter: http://www.moodys.com/agenticsolutions.

Über die Moody's Corporation

In einer Welt, die von immer stärker miteinander verflochtenen Risiken geprägt ist, helfen die Daten, Erkenntnisse und innovativen Technologien von Moody's (NYSE: MCO) den Kunden dabei, sich ein ganzheitliches Bild ihrer Welt zu verschaffen und neue Chancen zu erschließen. Mit langjähriger Erfahrung auf den globalen Märkten und einer diversen Belegschaft von rund 16.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern bietet Moody's seinen Kunden eine umfassende Perspektive für fundierte Entscheidungen und Erfolg. Erfahren Sie mehr unter moodys.com.

"Safe-Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995

Bestimmte Aussagen in diesem Dokument sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Plänen und Aussichten für die Geschäftstätigkeit und den Betrieb von Moody's in der Zukunft, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Derartige Aussagen beinhalten Schätzungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen, Annahmen und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Resultate oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten, geäußerten, prognostizierten, erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Aktieninhaber und Investoren werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und sonstigen in diesem Dokument enthaltenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung und Moody's verpflichtet sich nicht (und beabsichtigt auch nicht), diese Aussagen fortlaufend öffentlich zu ergänzen, zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund späterer Entwicklungen, geänderter Erwartungen oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch geltende Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben ist. Faktoren, Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die zur Folge haben könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Moody's wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten, zum Ausdruck gebrachten, prognostizierten, erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen, werden ausführlicher beschrieben unter "Risikofaktoren" in Teil I, Punkt 1A des Jahresberichts von Moody's auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie in anderen Unterlagen, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht, oder in den hierin oder darin aufgeführten Materialien. Aktieninhaber und Investoren werden darauf hingewiesen, dass das Eintreten dieser Faktoren, Risiken und Ungewissheiten dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten, zum Ausdruck gebrachten, prognostizierten, erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen, was sich wesentlich und nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die Betriebsergebnisse und die Finanzlage des Unternehmens auswirken könnte.

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