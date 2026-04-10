Der Goldpreis notiert weiterhin in der Nähe historischer Höchststände. Doch während viele Anleger vor allem auf den Goldpreis blicken, verändert sich im Hintergrund eine entscheidende Entwicklung: Die Kräfteverhältnisse unter den größten Goldaktien verschieben sich in 2026. Die traditionellen Branchenführer Newmont, Barrick Mining und Agnico Eagle verlieren an Produktionsdynamik. Gleichzeitig gewinnen internationale Goldproduzenten wie AngloGold Ashanti und Zijin Mining an Bedeutung, vor allem durch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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