Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT), hat heute verschiedene Verbesserungen für seine Cessna-Kolbenflugzeugreihe bekannt gegeben, unter anderem für Cessna Skyhawk, Cessna Skylane, Cessna Turbo Skylane und Cessna Turbo Stationair HD. Zu diesen Updates gehört die Einführung des Garmin G1000 NXi-Bordelektronik-Upgrades Version 7 und das Lycoming Dual EIS (elektronisches Doppelzündsystem). Dual EIS wurde zuvor für Cessna Skyhawk angekündigt und ist mittlerweile bei allen Cessna-Kolbenflugzeugen Standard. Flugzeuge mit diesen Verbesserungen sollen voraussichtlich Ende 2026 bis Anfang 2027 den Betrieb aufnehmen.

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A Cessna Skylane showcases new enhancements across the Cessna piston lineup, including the Garmin G1000 NXi System Release 7 avionics upgrade and Lycoming dual electronic ignition system (dual EIS).

Mit dem Bordelektronik-Upgrade erhalten Kunden von Cessna-Hochdecker-Flugzeugen verschiedene gefragte Funktionen, darunter Garmin Smart Glide, das automatisierte Unterstützung bei ausgefallenem Motor bietet, um Piloten bei der sicheren Handhabung von Notfällen zu helfen. Das Update beinhaltet auch Remote Wake, mit dem Betreiber die Bordelektronik von außerhalb des Cockpits starten können, etwa für Planungen vor dem Flug, Datenbankupdates und Wartung.

"Wir investieren weiterhin in Innovationen, die den langfristigen Erfolg unserer Cessna-Kolbenprodukte unterstützen", sagte Lannie O'Bannion, Senior Vice President, Vertrieb und Marketing. "Garmin System Release 7 und die Verbesserungen am elektronischen Doppelzündsystem bieten Piloten fortschrittliche Werkzeuge, die den Betrieb vereinfachen, das Situationsbewusstsein verbessern und ein moderneres und intuitiveres Flugerlebnis bieten."

Dual EIS, das das vorherige Dual-Magnetzündsystem ersetzt, verbessert die Wartungsintervalle und den allgemeinen Betrieb des Flugzeugs. Diese elektronische Solid-State-Technologie integriert fortschrittliche Komponenten und verringert die Anzahl beweglicher Teile im Innern des Flugzeugs sowie die Betriebskosten.

Diese Verbesserungen stellen eine weitere Modernisierung der Cessna-Kolbenflugzeuge dar, indem sie Piloten aktualisierte Technologie und verlässliche, leistungsstarke Funktionen bieten, die den Ruf des Flugzeugs für seine Leistungsfähigkeit, seine Effizienz und seinen dauerhaften Wert stärken.

Über Textron Aviation Inc.

Seit fast 100 Jahren inspirieren wir die Welt des Fliegens. Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., hat das kollektive Talent unserer Marken Beechcraft, Cessna, Hawker und Pipistrel gebündelt, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwickeln und zu liefern. Mit einem Angebot, das von Geschäftsflugzeugen, Turboprop-Flugzeugen, leichten und leistungsstarken Kolbenflugzeugen bis hin zu Spezialflugzeugen, militärischen Trainingsflugzeugen und Verteidigungsflugzeugen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrt-Produktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern vertrauen auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser bewährtes globales Kundendienstnetzwerk für erschwingliche, produktive und flexible Flüge. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com.

Informationen zu Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine leistungsstarken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.textron.com.

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