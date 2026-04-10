Die Aktien von Rheinmetall befinden sich auf Talfahrt und verlieren auch am Freitag. Darum könnte es jetzt mit dem Rüstungskonzern weiter gen Süden gehen. Am Freitag setzen die Aktien von Rheinmetall ihre Abwärtsbewegung fort. Gemeinsam mit dem gesamten Rüstungssektor geht es zum Wochenende nach unten. Rheinmetall-Aktie: Verlustserie geht weiter Am Markt kamen Spekulationen über einen möglichen Deal zwischen der Ukraine und Russland auf, der den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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