© Foto: Joan Cros - NurPhotoVor einem Jahr herrschte Skepsis. Nun wächst die Fantasie wieder. Neue Medikamente, starke Onkologie und positive Analystenstimmen machen Johnson & Johnson kurz vor den Zahlen wieder spannend.Johnson & Johnson geht deutlich gestärkt in die Berichtssaison. Vor rund einem Jahr sah die Lage noch deutlich schwieriger aus. Damals musste der Pharmakonzern den Verlust des Exklusivitätsschutzes für eines seiner wichtigsten Umsatzträger verkraften. Kurz vor den Zahlen zum ersten Quartal am 14. April hat sich das Bild nun gedreht. Johnson & Johnson profitiert laut Barron's von einer starken Nachfrage nach neueren Medikamenten wie Tremfya, das 2025 zur Behandlung von Morbus Crohn zugelassen wurde. …Den vollständigen Artikel lesen
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