Deutsche Aktien haben auf Jahressicht deutlich zulegen können, doch wie geht es jetzt weiter? Experten prognostizieren, wie die Aktien von Volkswagen, SAP, Bayer und Siemens in einem Jahr stehen werden. Der DAX hat auf Sicht eines Jahres um 16 Prozent zulegen können, doch viele Anleger fragen sich, wie es mit deutschen Aktien jetzt weitergeht. Zumindest Analysten haben eine klare Meinung dazu und verhängen regelmäßig Kursziele, die vorhersagen sollen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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