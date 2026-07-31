Die Märkte werden derzeit kräftig durcheinandergewirbelt. Hart trifft es vor allem all jene Highflyer, die zuletzt vom KI-Boom profitiert hatten. Offensichtlich war es für einige Investoren an der Zeit, um auch mal Geld vom Tisch zu nehmen. Die Federal Reserve hat nun auch noch für Unsicherheit gesorgt. Sie ließ zwar die Leitzinsen unverändert, aber die Aussagen des neuen Vorsitzenden Kevin Warsh kamen zunächst an den Märkten nicht gut an. Die US-Anleiherenditen stiegen deutlich, was die Finanzierung des defizitären Haushalts in Washington verteuert. Am Markt wird befürchtet, dass die Untätigkeit der Fed zu einer deutlich höheren Inflation führen kann. Das zudem in Nahost wie in der Ukraine und Russland gerade die Öl-Infrastruktur breitflächig zerstört wird, kann getrost als zusätzlicher Belastungsfaktor gewertet werden. Es lohnt sich aber stets auf das große Bild an den Börsen zu achten. Der Nasdaq liegt mittlerweile 11 % unter seinem Top, das Plus beim S&P 500 auf Kalenderjahressicht beträgt aber sehr solide +8,5 %. Daher lohnt es sich in solch Marktphasen auf attraktive Titel zu achten, die Chancen auf einen Rebound haben. Wir blicken heute deshalb auf die Aktien von SAP, HPQ Silicon und ARM Holdings.

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