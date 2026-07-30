Was haben SAP, Nemetschek, HubSpot sowie die beiden gestern analysierten Titel Toast und Monday.com gemeinsam? Nach äußerst scharfen Korrekturen von rund -60 bis teils über -80% liefern die Software-Aktien inzwischen erste Gegenreaktionen und erreichen entscheidende charttechnische Marken. Nach den beiden gestrigen Analysen sowie dem heutigen Blick auf HubSpot folgt nun der dritte Streich: Am Nachmittag diskutieren Sascha Huber und ich im Hauptchat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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