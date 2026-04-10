Der DAX hat sich zum Wochenschluss kaum bewegt und den Handel nahezu unverändert beendet. Anleger halten sich angesichts geopolitischer Unsicherheiten zurück. Im Fokus stehen mögliche Gespräche im Nahen Osten am Wochenende. Entscheidend für eine nachhaltige Entspannung dürfte insbesondere das Vorgehen Israels im Libanon sein, wobei zuletzt Signale für Verhandlungsbereitschaft erkennbar waren.Mit 23.803,95 Punkten trat der Leitindex auf der Stelle, verbuchte jedoch auf Wochensicht ein solides Plus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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