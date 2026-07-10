Nach der Vortageserholung hat sich der deutsche Aktienmarkt auch am Freitagnachmittag verhalten präsentiert. Im Anlegerfokus steht der weiterhin ungelöste militärische Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Der DAX notiert kaum verändert zum Vortag. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochenverlust von rund zweieinhalb Prozent an.Angesichts des wieder in den Fokus gerückten Iran-Kriegs und der damit deutlich gestiegenen Ölpreise verwundert die klar negative Wochenbilanz nicht, obwohl der DAX ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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