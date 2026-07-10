Domat/Ems - Der Spezialchemiekonzern Ems hat im ersten Halbjahr 2026 zwar erneut weniger umgesetzt, aber dank eines profitableren Produktmixes mehr verdient. Der Zulieferer der Autoindustrie profitiert dabei von einer seit Jahren laufenden Verkaufsoffensive. Der Umsatz der Gruppe sank von Januar bis Juni trotz höherer Absatzmengen um 0,8 Prozent auf 1,02 Milliarden Franken. Verantwortlich dafür war der starke Schweizer Franken. In Lokalwährungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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