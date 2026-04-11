Die erfolgreiche "Artemis II"-Mission markiert einen historischen Schritt für die Raumfahrt. Erstmals seit mehr als 50 Jahren kehrten Astronauten sicher aus der Nähe des Mondes zur Erde zurück. Neben der NASA rückt ein spezialisiertes Technologieunternehmen zunehmend in den Mittelpunkt.Erfolgreiche Rückkehr nach kritischem Wiedereintritt Nach rund zehn Tagen im All landete die "Orion"-Kapsel planmäßig im Pazifik. "Eine perfekte Punktlandung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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