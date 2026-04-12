Nachdem der Kurs der Infineon-Aktie zuletzt deutlich unter Druck geraten war und eine Korrekturphase durchlaufen hatte, zeigt sich nun eine spürbare Gegenbewegung. Die Erholung bringt neues Momentum in den Chart, nachdem wichtige Unterstützungen verteidigt werden konnten. Die Dynamik hat sich kurzfristig verbessert. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Infineon-Aktie Die Infineon-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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