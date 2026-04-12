Nvidia treibt den nächsten Umbruch in der Halbleiterindustrie voran. 2025 hat der Konzern Kooperationen gestartet, um Galliumnitrid (GaN) in neue 800-Volt-Stromarchitekturen für Rechenzentren zu integrieren - erste Anwendungen werden ab 2027 erwartet. Laut aktuellen Prognosen könnten sich einzelne GaN-Märkte bis 2030 nahezu verzehnfachen und zum wichtigsten Wachstumstreiber in diesem Segment werden. Doch während der Fokus auf Chips liegt, steht im Hintergrund ein entscheidender Faktor: hochpräzise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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