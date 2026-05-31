Wolfram und Antimon rücken in den Fokus großer Player: Warum Anleger bei Adelayde Exploration jetzt genauer hinschauen könnten

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Die Rohstoffmärkte erleben derzeit eine bemerkenswerte Verschiebung. Während Anleger jahrelang vor allem auf Lithium, Kupfer und Gold blickten, rücken plötzlich andere Metalle in den Mittelpunkt des Interesses. Wolfram und Antimon gehören zu den Rohstoffen, die von Regierungen und Industrieunternehmen zunehmend als strategisch eingestuft werden. Der Grund ist einfach: Moderne Verteidigungssysteme, Halbleiter, Hochleistungswerkzeuge, Batterien und zahlreiche Hightech-Anwendungen sind ohne diese Metalle kaum denkbar. Gleichzeitig kontrolliert China bei beiden Rohstoffen einen erheblichen Teil des globalen Angebots. Die Folge: Westliche Staaten suchen verstärkt nach eigenen Lieferquellen. Genau in diesem Umfeld könnte Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) für spekulative Anleger interessant werden.

Der Wolframmarkt verändert sich grundlegend

Lange Zeit führte Wolfram ein Schattendasein an den Rohstoffmärkten. Das Metall mit dem höchsten Schmelzpunkt aller Elemente ist jedoch für zahlreiche Industrien unverzichtbar. Von der Luft- und Raumfahrt über die Rüstungsindustrie bis hin zur Halbleiterproduktion kommt Wolfram überall dort zum Einsatz, wo extreme Belastbarkeit gefragt ist. In den vergangenen Monaten hat sich die Aufmerksamkeit der Investoren deutlich erhöht. Einer der Treiber ist Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034), das sich als einer der wichtigsten westlichen Wolframproduzenten positioniert. Gleichzeitig sorgen Unternehmen wie Spartan Metals Corp. (ISIN: CA8468111072) mit umfangreichen Explorationsprogrammen dafür, dass das Thema Wolfram wieder stärker in den Fokus des Kapitalmarktes rückt. Doch wie so oft an der Börse profitieren nicht nur die bekannten Namen. Häufig geraten auch kleinere Explorationsgesellschaften in den Fokus, wenn sie über strategisch interessante Projekte verfügen.

Der Sisson-Effekt: Wenn ein Projekt nationale Bedeutung erhält

Genau hier kommt Adelayde ins Spiel. Das Unternehmen hat jüngst die Arbeitsprogramme auf seinem Sisson North Tungsten Project in New Brunswick abgeschlossen. Dabei wurden hubschraubergestützte aeromagnetische, radiometrische und VLF-Messungen durchgeführt, die als Grundlage für weitere Explorationsarbeiten dienen sollen. Besonders bemerkenswert ist die Lage des Projekts: Sisson North grenzt direkt an die bekannte Sisson Tungsten Mine an. Diese Mine hat zuletzt erhebliche Aufmerksamkeit erhalten. Zum einen erhielt das Projekt rund 29 Millionen CAD an Unterstützung durch die kanadische Regierung und das US-Verteidigungsministerium. Zum anderen wurde die Sisson Mine von der kanadischen Regierung als eines der ersten sogenannten "Nation-Building Projects" eingestuft. Damit wird deutlich, welche strategische Bedeutung Wolfram mittlerweile besitzt. Natürlich gilt weiterhin die wichtigste Regel im Explorationsgeschäft: Die Nähe zu einem erfolgreichen Projekt ersetzt weder eine Ressource noch einen wirtschaftlichen Nachweis. Sie sorgt jedoch für Aufmerksamkeit - und Aufmerksamkeit ist im Junior-Mining-Sektor häufig der erste Schritt zu einer Neubewertung.

Antimon: Der vielleicht am meisten unterschätzte Rohstoff der kommenden Jahre

Während Wolfram inzwischen wieder häufiger diskutiert wird, fliegt Antimon bei vielen Anlegern noch unter dem Radar. Dabei gehört Antimon zu den Rohstoffen, die für die moderne Industrie immer wichtiger werden. Das Metall wird unter anderem in Halbleitern, Batteriespeichern, Flammschutzmitteln und militärischen Anwendungen eingesetzt. Unternehmen wie NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ISIN: US8740391003) oder zahlreiche Rüstungsunternehmen sind langfristig auf funktionierende Lieferketten für kritische Rohstoffe angewiesen. Genau deshalb gewinnen Projekte außerhalb Chinas zunehmend an Bedeutung. Auch hier konnte Adelayde zuletzt Fortschritte vermelden. Das Unternehmen schloss die Arbeiten auf seinem George Lake South Antimony Tungsten Project in New Brunswick ab. Das Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe zur historischen Lake-George-Mine, die über Jahrzehnte hinweg als größte primäre Antimonmine Nordamerikas galt. Historischen Daten zufolge wurden dort rund 800.000 Tonnen antimonhaltiges Erz identifiziert. Allein diese Größenordnung verdeutlicht, weshalb die Region für Explorationsgesellschaften heute wieder interessant wird. Mit der Kombination aus Antimon und Wolfram adressiert Adelayde gleich zwei Rohstoffe, die zunehmend als kritische Bestandteile westlicher Lieferketten betrachtet werden.

Lithium bleibt ein strategischer Baustein

Obwohl Wolfram und Antimon aktuell im Mittelpunkt stehen, sollte auch das Lithiumgeschäft von Adelayde nicht übersehen werden. Das Unternehmen verfügt über mehrere Projekte im Clayton Valley in Nevada, einer der bekanntesten Lithiumregionen Nordamerikas. Besonders hervorzuheben ist die McGee-Lithium-Lagerstätte, die bereits über eine definierte Ressourcenschätzung verfügt. Besonders interessant: Die Lithiumlagerstätte erstreckt sich über die Grundstücke von Adelayde und Century Lithium Corp. (ISIN: CA1566151066). Beide Unternehmen grenzen direkt aneinander, wobei die bekannte Lagerstätte geologisch nicht an Grundstücksgrenzen endet, sondern sich über beide Landpakete hinweg erstreckt. Für Investoren ist dies ein wichtiger Hinweis darauf, dass Adelayde Teil eines etablierten Lithiumdistrikts mit bereits nachgewiesener Mineralisierung ist. Zusätzlich besitzt Adelayde Beteiligungen am CV Deep Basin Lithium Brine Joint Venture. Dieses Projekt liegt vollständig innerhalb eines Gebiets, das von den Lithiumflächen des Energietechnologie-Konzerns SLB (ISIN: AN8068571086) umgeben ist. Auch die Aktivitäten von SLB sowie die langjährige Lithiumproduktion von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013) im Clayton Valley unterstreichen die strategische Bedeutung der Region. Die Nachfrage nach Lithium wird weiterhin von Unternehmen wie Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014) und zahlreichen Batterieherstellern getrieben. Gleichzeitig suchen die Vereinigten Staaten nach Möglichkeiten, ihre heimische Versorgung mit kritischen Batterierohstoffen auszubauen.

Mehrere Projekte, mehrere Katalysatoren

Was Adelayde von vielen klassischen Explorationsgesellschaften unterscheidet, ist die Breite des Portfolios. Während zahlreiche Junior-Unternehmen vollständig von einem einzelnen Projekt abhängig sind, verfügt Adelayde über Exposure zu Wolfram, Antimon, Lithium und Gold. Parallel laufen Arbeiten auf mehreren Projekten. Die jüngst abgeschlossenen geophysikalischen Programme könnten die Grundlage für weitere Explorationsschritte bilden. Gleichzeitig stehen Goldaktivitäten in Nevada sowie die Weiterentwicklung der Lithiumprojekte auf der Agenda. Für Börsianer ist das ein wichtiger Punkt. Denn im Explorationsgeschäft sind es häufig nicht die aktuellen Rohstoffpreise allein, die Aktien bewegen. Vielmehr sorgen neue Bohrprogramme, geologische Ergebnisse und Explorationsfortschritte für die größten Kursimpulse.

Fazit: Der Markt sucht nach den nächsten Profiteuren kritischer Rohstoffe

Die Neubewertung kritischer Rohstoffe scheint erst am Anfang zu stehen. Wolfram und Antimon werden zunehmend als strategische Materialien für Verteidigung, Technologie und industrielle Wertschöpfung betrachtet. Gleichzeitig bemühen sich westliche Staaten darum, unabhängiger von chinesischen Lieferketten zu werden. Große Unternehmen wie Almonty, SLB, Albemarle, Tesla oder sogar NVIDIA (ISIN: US67066G1040) profitieren auf unterschiedliche Weise von diesem Trend. Doch an der Börse lohnt sich häufig auch ein Blick auf die kleineren Unternehmen, die sich frühzeitig in aussichtsreichen Regionen positioniert haben. Genau hier könnte Adelayde Exploration derzeit interessant werden. Mit einer vergleichsweise kleinen Marktkapitalisierung, mehreren parallel laufenden Projekten und aktueller Aktivität auf Wolfram-, Antimon-, Lithium- und Goldprojekten verfügt das Unternehmen über zahlreiche potenzielle Katalysatoren für die kommenden Monate. Für konservative Anleger bleibt das Segment der Frühphasen-Explorer hochspekulativ. Wer jedoch gezielt nach kleinen Börsenwerten mit Hebel auf einige der aktuell wichtigsten Rohstoffthemen sucht, dürfte Adelayde Exploration in den kommenden Wochen zumindest aufmerksam beobachten wollen.

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Quellen:

https://www.siennaresources.com/news/

https://www.siennaresources.com/

https://www.siennaresources.com/wp-content/uploads/2026/05/SIEN-Deck-May-2026.pdf

https://www.boerse.de/nachrichten/IRW-News-Adelayde-Exploration-Inc-Adelayde-Exploration-schliesst-Arbeitsprogramme-auf-dem-Wolframprojekt-Sisson-North-und-dem-Wolfram-Antimon-Projekt-George-Lake-South-in-New-Brunswick-ab/38341026

https://www.it-boltwise.de/adelayde-exploration-treibt-antimon-und-wolframprojekte-in-new-brunswick-voran.html

https://www.ariva.de/news/wolfram-boom-in-den-usa-die-naechste-grosse-12020471

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Adelayde Exploration Inc.

Land: Kanada

ISIN: CA0068131097

https://www.adelaydeexp.com/

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Enthaltene Werte: US0126531013,US67066G1040,AN8068571086,US8740391003,US88160R1014,CA1566151066,CA0068131097,CA8468111072