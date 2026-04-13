VOLATUS AEROSPACE

Die Welt steht vor einem technologischen Umbruch, Drohnen entwickeln sich dabei zu einem zentralen Baustein. Geopolitische Spannungen, etwa in der Ukraine oder aktuell im Nahen Osten, haben eindrucksvoll gezeigt, wie entscheidend unbemannte Systeme in modernen Konflikten sind. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Daten, Überwachung und Automatisierung durch den Boom von KI, Rechenzentren und kritischer Infrastruktur rasant an. Laut Marktstudien könnte der globale Drohnenmarkt bis 2032 die Marke von 100 Mrd. USD überschreiten. Noch dynamischer wächst der Bereich Drohnenabwehr, der bis 2030 auf über 20 Mrd. USD zulegen könnte.Den vollständigen Artikel lesen ...
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