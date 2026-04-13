Weiter auf dem Vormarsch...: Nickel-Projekt nimmt nächste Hürde: Top-Firma schärft sein Profil im Nickelmarkt!

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Canada Nickel rückt mit Crawford in die nächste Genehmigungsphase vor Bundesprüfung gestartet, Stromanschluss in Arbeit: Canada Nickel hat Crawford im März gleich zweimal vorangebracht.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Canada Nickel Company Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Canada Nickel Company · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 13. April 2026, 5:45 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

jetzt richtet sich der Blick auf die nächste Genehmigungsentscheidung. Nickel bleibt ein Schlüsselmetall für Batterien, Netzspeicher, Edelstahl und zahlreiche industrielle Anwendungen. Gleichzeitig wird der Markt für westliche Abnehmer immer stärker auch unter dem Gesichtspunkt der Lieferkettensicherheit bewertet. Genau an dieser Schnittstelle setzt die "Crawford'-Story von Canada Nickel (WKN: A2P0XC) an: große Ressource, strategischer Standort in Ontario und der Anspruch, CO2-arme Nickelprodukte zu liefern.

Hinzu kommt die starke Angebotskonzentration. Der Nickelmarkt wird heute in hohem Maße von Indonesien geprägt. Anfang 2026 reagierte der Markt entsprechend sensibel auf die Ankündigung, die dortigen Förderquoten spürbar zu senken.

Quelle: IEA

Für Projekte in sicheren Bergbauregionen Nordamerikas erhöht das die strategische Relevanz - gerade dann, wenn Auto-, Batterie- und Industriekunden ihre Lieferketten breiter aufstellen wollen.

Vor diesem Hintergrund ist entscheidend, wie weit ein Projekt regulatorisch und infrastrukturell tatsächlich ist. Genau hier hat Canada Nickel (WKN: A2P0XC) im März zwei belastbare Fortschritte gemeldet: Erstens den Übergang von "Crawford' in die nächste Phase des Bundesprüfverfahrens, zweitens den Start der technischen Arbeiten für den Stromanschluss über Hydro One.

Wachstum des weltweiten Nickelmarkts (2025 - 2030)

Dass Nickel strukturell gefragt bleibt, unterstreicht auch die langfristige Nachfrageentwicklung. Für Anleger noch wichtiger ist jedoch, wo neue, skalierbare und potenziell CO2-ärmere Versorgung außerhalb Indonesiens entstehen kann. Genau deshalb steht "Crawford' inzwischen nicht mehr nur als Explorationsgeschichte im Markt, sondern zunehmend als Genehmigungs- und Entwicklungsstory.

Quelle: Canada Nickel

Umso genauer lohnt sich der Blick auf Canada Nickel (WKN: A2P0XC) und den aktuellen Stand von "Crawford':

"Crawford' zählt laut der Canada-Nickel-Unternehmenspräsentation vom März 2026 zur weltweit zweitgrößten Nickelreserve und zugleich zur zweitgrößten Nickelressource. Damit gehört das Projekt schon heute zu den ganz großen Entwicklungsprojekten im Sektor.

Mit der Aufnahme in Ontarios neues "One Project, One Process"-Rahmenwerk wurde "Crawford' im Januar 2026 als erst das zweite Projekt unter diesem Verfahren eingestuft. Das soll Genehmigungs- und Prüfprozesse der Provinz besser koordinieren und unterstreicht die strategische Bedeutung des Projekts.

Hinzu kommt der "Timmins Nickel District': Canada Nickel (WKN: A2P0XC) spricht inzwischen von mehr als 20 ultramafischen Zielen mit einer geophysikalischen Zielgröße von rund dem 25-Fachen der "Crawford'-Fläche. Damit besitzt das Unternehmen neben dem Flaggschiffprojekt zusätzliche Distrikt-Optionalität.

Quelle: Canada Nickel

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) positioniert sich damit als potenzieller künftiger Nickelanbieter in Kanada - und bewusst außerhalb der dominierenden indonesischen Lieferketten. Diese geografische Diversifizierung ist ein zentraler Teil der Equity Story.

Ein weiterer Baustein ist der CO2-Ansatz: Laut der März-Präsentation zeigen die jüngsten "IPT'-Carbonation-Tests das Potenzial, am Standort jährlich bis zu 1,5 Millionen Tonnen CO2 zu speichern. Das ist kein gesicherter Ertrag, aber ein technologischer und strategischer Unterschied, den der Markt aufmerksam verfolgt.

Über die hundertprozentige Tochter NetZero Metals plant Canada Nickel (WKN: A2P0XC) zudem nachgelagerte Nickel- sowie Edelstahl- und Legierungsverarbeitung in der Region Timmins. Nach Unternehmensangaben könnte daraus die größte Nickelverarbeitungsanlage Nordamerikas sowie Kanadas einzige große Edelstahl- und Legierungsstahlanlage entstehen.

Bundesverfahren rückt in die nächste Phase!

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) meldete am 5. März 2026, dass die Prüfung des "Impact Statement' für "Crawford' auf Bundesebene abgeschlossen ist und das Projekt nun in die "Impact-Assessment'-Phase nach dem kanadischen "Impact Assessment Act' übergegangen ist. Die zuständige Behörde "IAAC' bestätigte am 3. März 2026 im Register, dass die eingereichten Informationen ausreichen, um den Entwurf des "Impact Assessment'-Report und mögliche Auflagen vorzubereiten.

Crawfords Projektmeilensteine:

Quelle: Canada Nickel

Wichtig ist dabei die Einordnung: Das ist ein substanzieller Genehmigungsmeilenstein, aber noch keine finale Genehmigungsentscheidung. Canada Nickel stellte zugleich in Aussicht, bei weiterem planmäßigem Verlauf bis Sommer 2026 eine bundesrechtliche Genehmigungsentscheidung erhalten zu können. In der März-Präsentation nennt das Unternehmen weiterhin einen Baustart bis Jahresende 2026 und eine erste Produktion bis Jahresende 2028 - jeweils vorbehaltlich Permits und Finanzierung.

Hydro-One-Vereinbarungen sichern den nächsten Infrastruktur-Schritt ab!

Nur wenige Tage nach dem "IAAC'-Update folgte der zweite wichtige März-Baustein: Am 9. März 2026 meldete Canada Nickel (WKN: A2P0XC) zwei Vereinbarungen mit Hydro One Network Inc. im Rahmen des genehmigten Anschlussprozesses. Damit kann die technische Planung für die Netzanbindung von Crawford an die "Porcupine'-Station beginnen.

Konkret übernimmt Hydro One nun die Detailplanung und das Engineering für Line Terminal und Station Entrance in Porcupine. Erfasst sind dabei Design-, Planungs- und Beschaffungsschritte, die für den Netzanschluss erforderlich sind. Die Übertragungsleitung zwischen "Crawford' und "Porcupine'-Station soll - wie zuvor angekündigt - über das Projekt mit der Taykwa Tagamou Nation realisiert werden.

Besonders relevant für den Zeitplan: Nach Unternehmensangaben wurde bereits die Beschaffung von Komponenten mit langen Lieferzeiten angestoßen, darunter ein 230-kV-Leistungsschalter. Erst nach Abschluss dieser Engineering-Arbeiten soll die finale Vereinbarung für die eigentlichen Bauarbeiten an der Station Porcupine folgen. Genau solche frühen Infrastrukturentscheidungen sind bei Großprojekten oft entscheidend dafür, ob der spätere Baustart planmäßig gelingt.

Fazit: Konstruktionsphase in Sichtweite!

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) hat "Crawford' im März 2026 operativ und regulatorisch sichtbar weitergebracht. Der Übergang in die "Impact-Assessment-Phase' auf Bundesebene und der Start der Engineering-Arbeiten für den Stromanschluss sind zwei konkrete, überprüfbare Meilensteine - und genau die Art von Fortschritt, auf die der Markt bei großen Entwicklungsprojekten achtet.

Trotzdem wäre es zu früh, hier schon einen sicheren Zielpfad zu unterstellen. Der Investmentfall hängt weiterhin an Genehmigungen, Finanzierung, Kostenkontrolle, Zeitplan und Nickelpreis. Gerade deshalb ist der aktuelle Stand interessant: "Crawford' ist keine reine Frühphasen-Story mehr, sondern bewegt sich Schritt für Schritt in Richtung eines finanzier- und baubaren Großprojekts.

Sollte Canada Nickel (WKN: A2P0XC) den weiteren Genehmigungs- und Finanzierungspfad wie avisiert abarbeiten, würde sich die Story 2026 zunehmend von der Ressource hin zur Umsetzung verschieben. Der zusätzliche Distrikt- und Downstream-Ansatz liefert darüber hinaus weiteren strategischen Spielraum, ohne dass dieser im aktuellen Stadium bereits eingepreist sein muss.

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Wesentliche Risiken: Genehmigungen, Finanzierung, Metallpreise, Bau- und Kosteninflation, technische Umsetzung, ESG-/Standortthemen, Stromanschluss, Partnerschaften mit indigenen Gruppen sowie mögliche Verzögerungen im Projektablauf. Wesentliche Chancen: erfolgreiche Genehmigungen, Finanzierungspaket, Baufortschritt, weitere Ressourcenerfolge im Timmins Nickel District, Vermarktung CO2-armer Nickelprodukte und Fortschritte bei NetZero Metals.

Quellen:

Canada Nickel Company Inc.: Pressemitteilungen vom 05.03.2026 und 09.03.2026; Canada Nickel Company Investor Presentation, März 2026; Impact Assessment Agency of Canada (Register-Update vom 03.03.2026); Government of Ontario (13.01.2026); International Energy Agency (IEA); Reuters; Bild-/Grafikquellen wie im Dokument angegeben.

Methodik/Annahmen: Grundlage dieser Marketingmitteilung sind öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, Behördenveröffentlichungen und genannte Sekundärquellen. Zukunftsgerichtete Aussagen wurden als solche kenntlich gemacht oder sprachlich vorsichtig eingeordnet; insbesondere Zeitpläne für Genehmigungen, Finanzierung, Bau und Produktion beruhen ganz oder teilweise auf Angaben des Unternehmens. Keine eigenen Kursmodelle, keine Fair-Value-Berechnung, qualitative Einordnung. Update-Policy: kein Update geplant.

Diese Marketingmitteilung wurde am 09. April 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist gemäß § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt.

Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung ist Werbung/Marketingmitteilung. Sie wurde im Auftrag der Canada Nickel Company Inc. erstellt und verbreitet. Sie ist keine unabhängige Finanzanalyse und keine Anlageberatung sowie weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten.

Offenlegung/Interessenkonflikte (Art. 20 MAR, DelVO (EU) 2016/958, § 85 WpHG): Verbreitet durch JS Research GmbH. JS Research GmbH erhält für die Erstellung bzw. Verbreitung dieser Veröffentlichung eine Vergütung über SRC. Jörg Schulte und die JS Research GmbH halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach eigenen Angaben keine Netto-Long-/Short-Position von 0,5% oder mehr an Canada Nickel Company Inc. Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen: keine bekannt. Update-Frequenz: kein Update geplant.

Quellen und Sorgfalt: Die verwendeten Informationen stammen aus Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung als zuverlässig angesehen werden. Eine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit wird dennoch nicht übernommen. Tatsachen, Schätzungen, Meinungen und zukunftsgerichtete Aussagen sind voneinander zu unterscheiden. Zukunftsgerichtete Aussagen können erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen abweichen.

Risikohinweis: Rohstoff- und Nebenwerte unterliegen erheblichen Markt-, Projekt-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Betriebs-, Währungs- und Liquiditätsrisiken; bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Bei Entwicklungsprojekten bestehen zusätzlich Risiken aus Kostensteigerungen, Verzögerungen, technischen Annahmen, Umwelt- und Sozialauflagen sowie aus der Zusammenarbeit mit Behörden und indigenen Gemeinschaften.

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