Vom Genehmigungsfortschritt über Infrastruktur und Finanzierung bis zur wachsenden Ressourcenbasis: Der kanadische Nickel-Entwickler adressiert genau jene Themen, auf die strategische Rohstoffinvestoren heute achten.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Canada Nickel Company Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Canada Nickel Company Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 13.05.2026, 5:38 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Nickelmarkt ist aktuell spannender, als es der Blick auf die vergangenen Preisbewegungen zunächst vermuten lässt.

Quelle: Tradingeconomics.com; Stand: 12.05.26 (17:30 Uhr Berlin/Zürich)

Ja, der Markt wurde in den vergangenen Jahren durch massive Angebotsausweitungen aus Indonesien belastet. Ja, bei Elektroautos hat die stärkere Verbreitung von Lithium-Eisenphosphat-Batterien kurzfristig einen Teil der Fantasie aus dem Batterienickel genommen. Doch genau diese Gemengelage macht die eigentliche strategische Frage noch schärfer: Woher kommt künftig verlässlich produziertes, transparentes, westliches und möglichst CO 2 -armes Nickel?

Denn Nickel bleibt ein Schlüsselmetall. Edelstahl bildet weiterhin die breite Nachfragebasis. Hochenergiebatterien, Speziallegierungen und industrielle Anwendungen sorgen zusätzlich dafür, dass qualitativ hochwertige Nickelquellen in politisch stabilen Regionen auf der strategischen Landkarte bleiben. Wer Lieferketten neu denkt, schaut nicht nur auf Tonnen, sondern auf Herkunft, Energieversorgung, Genehmigungsfähigkeit, CO 2 -Profil, Infrastruktur und Partnerstruktur. Genau hier setzt Canada Nickel Company Inc. (WKN: A2P0XC) an.

Das Unternehmen ist noch kein Produzent, sondern ein Entwicklungsunternehmen. Aber es kontrolliert mit Crawford ein sehr großes Nickel-Sulfid-Projekt in Ontario und baut rund um Timmins einen Distrikt auf, der nach Unternehmensangaben das Potenzial hat, zu einem der bedeutendsten Nickel-Sulfid-Distrikte weltweit zu werden.

Quelle: Canada Nickel

Für risikobewusste Anleger ist das eine Konstellation, die man nicht nur wegen des Nickelpreises betrachten sollte, sondern wegen der Kombination aus Projektgröße, Genehmigungsfortschritt, Infrastruktur, strategischen Investoren und zusätzlichem Ressourcenwachstum.

Warum Canada Nickel jetzt wieder stärker in den Fokus rückt!

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) steht an einem wichtigen Übergangspunkt. Aus einer großen geologischen Story wird zunehmend eine Entwicklungs- und Finanzierungsgeschichte. Das Flaggschiffprojekt Crawford hat eine bankfähige Machbarkeitsstudie hinter sich, wurde durch FEED-Arbeiten weiter optimiert und befindet sich im kanadischen Genehmigungsprozess in einer fortgeschrittenen Phase. Gleichzeitig meldete das Unternehmen beim Reid Nickel Sulphide Projekt eine deutliche Ausweitung der Ressourcenbasis.

Damit wird die Investmentgeschichte breiter: Crawford bleibt das Fundament, Reid und der Timmins Nickel District liefern die Wachstumsperspektive.

Crawford vor dem Durchbruch: Canada Nickel nimmt wichtige Genehmigungshürde!

Ein weiterer wichtiger Genehmigungsfortschritt für Crawfordist erreicht. Nach Unternehmensangaben hat die kanadische Umweltverträglichkeits-prüfungsbehörde IAAC den Entwurf des Umweltverträglichkeitsberichts sowie die vorgeschlagenen Genehmigungsauflagen veröffentlicht. Damit rückt Crawford der angestrebten endgültigen Bundesentscheidung, die Canada Nickel für den Frühsommer 2026 erwartet, einen weiteren Schritt näher.

Besonders bemerkenswert: Crawford ist laut Unternehmen das erste Bergbauprojekt, das diese Phase unter dem seit 2019 geltenden kanadischen Impact Assessment Act erreicht hat. Der Berichtsentwurf enthält die vorläufigen Schlussfolgerungen der IAAC und wird nun öffentlich kommentiert, bevor der finale Bericht als Grundlage für die Entscheidung der zuständigen Bundesbehörden dient. Wichtig bleibt: Eine endgültige Genehmigung liegt damit noch nicht vor - dennoch ist dieser Meilenstein aus Sicht von Canada Nickel ein bedeutender Fortschritt auf dem Weg zur möglichen Entwicklung eines der größten Nickel-Sulfidprojekte Kanadas.

Die IAAC-Projektseite bestätigt die Veröffentlichung des Entwurfs und der vorgeschlagenen Bedingungen am 11. Mai 2026 sowie die öffentliche Kommentierungsfrist bis 10. Juni 2026; der Entwurf beschreibt Crawford als geplante Nickel-Kobalt-Tagebaumine 42 km nördlich von Timmins, Ontario.

Crawford: Das Fundament der gesamten Story!

Crawford ist das Projekt, an dem Canada Nickel gemessen wird. Nach Unternehmensangaben zählt es zu den weltweit größten Nickel-Sulfid-Projekten und wird von Canada Nickel als zweitgrößte Nickel-Ressource und zweitgrößte Nickelreserve weltweit eingeordnet. Solche Aussagen sollten stets im Kontext der zugrunde liegenden technischen Berichte gelesen werden, doch die Größenordnung ist außergewöhnlich: Crawford ist kein kleines Explorationsprojekt, sondern ein langfristig angelegtes Entwicklungsprojekt mit industrieller Dimension.

Die wirtschaftlichen Kennzahlen wurden durch die FEED-Ergebnisse aus dem Jahr 2025 verbessert. Canada Nickel nennt rund 2,8 Mrd. USD After-Tax-NPV8% und eine IRR von 17,6%. Die ursprüngliche Machbarkeitsstudie lag bei 2,5 Mrd. USD After-Tax-NPV8% und 17,1% IRR. Die bankfähige Machbarkeitsstudie basiert zudem auf einer rund 41-jährigen Minenlaufzeit. Damit besitzt Crawford genau jene Eigenschaft, die in der Rohstoffindustrie besonders wertvoll ist: Planbarkeit über sehr lange Zeiträume.

Quelle: Unternehmenspräsentation; Eigene Darstellung

Crawford ist außerdem nicht nur eine Nickelgeschichte. Canada Nickel (WKN: A2P0XC) verfolgt die Entwicklung von Verfahren für NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM. Diese Begriffe sind Ziel- und Markenbegriffe des Unternehmens, keine Garantie auf ein bereits erreichtes Ergebnis. Für strategische Abnehmer ist aber genau diese Richtung relevant: große Mengen, westliche Jurisdiktion, vorhandene Infrastruktur und ein möglichst niedriges CO 2 -Profil.

Genehmigung: Aus dem Projekt wird ein konkreter Entwicklungsfall!

Der wichtigste Fortschritt der vergangenen Monate kam am 5. März 2026. Canada Nickel (WKN: A2P0XC) meldete, dass die kanadische Impact Assessment Agency die Prüfung des Impact Statements für Crawford abgeschlossen und die Impact Assessment Phase offiziell eingeleitet hat.

Wichtig ist: Canada Nickel zielt nach eigenen Angaben auf eine bundesstaatliche Genehmigungsentscheidung im Sommer 2026. Das ist keine Garantie, aber ein klarer Zeitanker. Genau solche Zeitanker sind im Rohstoffsektor entscheidend, weil sie aus einer großen geologischen Geschichte eine überprüfbare Projektentwicklung machen. Je näher ein Projekt an Genehmigung, Finanzierung und Bauentscheidung rückt, desto stärker wird der Blick des Marktes auf Bewertungsabschläge, Projektfinanzierung und strategische Partner gelenkt.

Hinzu kam am 7. Mai 2026 ein Corporate Update: Canada Nickel verlängerte die Rückzahlungsfrist der 32 Mio. USD Auramet-Kreditfazilität vom 9. Mai 2026 auf den 9. August 2026. CEO Mark Selby erklärte zugleich, das Unternehmen liege weiter auf Kurs, die bundesstaatliche Genehmigungsentscheidung im Sommer 2026 zu erhalten, und erwarte Fortschritte bei mehreren Finanzierungsinitiativen im selben Zeitraum. Für Anleger ist das ein wichtiger Punkt: Die Genehmigungs- und Finanzierungsschiene läuft parallel, bleibt aber naturgemäß mit Risiken verbunden.

Infrastruktur: Stromanschluss als unterschätzter Baustein!

Bei großen Bergbauprojekten entscheidet nicht nur der Erzgehalt. Entscheidend ist, ob Straße, Strom, Wasser, Genehmigung, Arbeitskräfte und soziale Akzeptanz zusammenpassen. Hier konnte Canada Nickel am 9. März 2026 einen weiteren Fortschritt melden: Das Unternehmen unterzeichnete zwei Vereinbarungen im Rahmen des genehmigten Anschlussprozesses mit Hydro One Network. Dadurch können Engineering-Arbeiten für den Anschluss von Crawford an die Porcupine Station beginnen. Die geplante Leitung soll über das bereits angekündigte Projekt mit der Taykwa Tagamou Nation umgesetzt werden.

Das klingt technisch, ist aber strategisch wichtig. Ein großer Nickelbetrieb braucht verlässliche Energie. Wer ein großes Projekt in einer etablierten Bergbauregion mit Netzinfrastruktur, Straßen, Schienenanbindung und lokalen Partnerschaften voranbringt, hat gegenüber abgelegenen Projekten einen strukturellen Vorteil.

Gerade im heutigen Kapitalmarkt zählt nicht mehr nur 'mehr Ressource', sondern 'besser entwickelbares Projekt'.

Reid: Der Wachstumstreiber neben Crawford!

Crawford ist der sichtbare Kern. Doch Reid zeigt, weshalb Canada Nickel mehr sein kann als ein einzelnes Projekt. Am 12. Januar 2026 meldete Canada Nickel eine deutliche Ressourcenerweiterung für das Reid Nickel Sulphide Projekt. Die gemessenen und angezeigten Ressourcen stiegen um 46% auf 2,1 Mio. Tonnen enthaltenes Nickel. Die abgeleiteten Ressourcen erhöhten sich auf 3,2 Mio. Tonnen enthaltenes Nickel.

Besonders spannend ist die Größe des Systems. Canada Nickel (WKN: A2P0XC) nennt zusätzlich ein Exploration Target von 0,5 bis 1,4 Mrd. Tonnen mit 0,21 bis 0,22% Nickel. Diese Aussage muss sauber eingeordnet werden: Ein Exploration Target ist konzeptioneller Natur und stellt keine Mineralressource dar. Es zeigt lediglich, welches zusätzliche Potenzial das Unternehmen anhand der bisherigen geologischen Daten für möglich hält.

Für die strategische Einordnung ist Reid dennoch sehr wichtig. Denn je mehr Lagerstätten Canada Nickel im Timmins Nickel District technisch definiert, desto stärker rückt die Frage in den Vordergrund, ob hier langfristig ein größerer Nickel-Distrikt entsteht. Genau das ist der Unterschied zwischen einem einzelnen Projekt und einer Plattform: Crawford kann der Startpunkt sein, Reid und weitere Ziele können die langfristige Option liefern.

Strategische Investoren: Wer hier hinschaut, sagt viel über die Qualität der Story!

Ein weiterer Pluspunkt ist die Aktionärs- und Partnerstruktur. Canada Nickel (WKN: A2P0XC) nennt auf seiner Investorenübersicht unter anderem Agnico Eagle, Samsung SDI, Anglo American und Taykwa Tagamou Nation als wesentliche Aktionäre bzw. strategisch relevante Investoren. Diese Namen ersetzen keine Projektfinanzierung und keine Genehmigung, sie sind aber ein starkes Signal: Große Industrie- und Bergbauakteure beschäftigen sich mit dieser Lieferkette.

Besonders hervorzuheben ist Samsung SDI. Der Batteriehersteller investierte 2024 in Canada Nickel und erhielt nach Unternehmensangaben das Recht, bei einer finalen Bauentscheidung eine 10%-Beteiligung am Crawford-Projekt für 100,5 Mio. USD zu erwerben. Damit verbunden sind bestimmte Abnahmerechte an Nickel- und Kobaltprodukten, sofern dieses Recht ausgeübt wird. Für Canada Nickel ist das mehr als ein Finanzierungsdetail: Es zeigt, dass die Frage sicherer, langfristiger Rohstofflieferketten für Batterie- und Energiespeicherunternehmen real ist.

Fazit: Canada Nickel ist eine der spannendsten Nickel-Entwicklungsgeschichten in einer Tier-1-Jurisdiktion!

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) bleibt ein Entwicklungswert - mit allen typischen Risiken: Genehmigung, Finanzierung, Bau, Kosten, Nickelpreis, Wechselkurse, Kapitalmarktumfeld und technische Umsetzung. Gerade deshalb muss man den Fall sauber betrachten. Aber die positive Seite ist ebenso klar: Crawford ist groß, wirtschaftlich modelliert, langfristig angelegt und im Genehmigungsprozess vorangeschritten. Reid erweitert die Ressourcenbasis. Die Infrastrukturthemen werden aktiv adressiert. Und strategische Investoren aus Bergbau und Batterieindustrie sind bereits an Bord.

In einem Nickelmarkt, der kurzfristig von Indonesien, Angebotsschwankungen und Batteriechemie-Debatten geprägt bleibt, könnte Canada Nickel (WKN: A2P0XC) genau jene westliche, skalierbare und potenziell CO 2 -arme Nickelplattform aufbauen, die in den kommenden Jahren an strategischer Bedeutung gewinnt. Für risikobewusste Anleger und Rohstoffstrategen ist Canada Nickel (WKN: A2P0XC) damit keine einfache Nickelpreis-Wette, sondern eine Entwicklungsstory mit mehreren überprüfbaren Katalysatoren: Genehmigungsentscheidung, Finanzierung, Infrastrukturfortschritt, Bauentscheidung und weiteres Ressourcenwachstum im Timmins Nickel District.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen - soweit angegeben - auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews : https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

, und Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Dieser Artikel wurde durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Quellen und Quellenbasis:

Intro Bild: Businessmann in a suithitting a virtual dartboard with a red dart_Von Blue Rain

Die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten dieser Fassung wurden auf Basis offizieller Unternehmensmeldungen, technischer Unterlagen und branchennaher Marktdaten verdichtet. Die zentralen Belege sind nachfolgend als Fließtext zusammengefasst, damit der Artikel auch auf Portalen ohne Tabellenabbildung sauber lesbar bleibt.

Die positive Einschätzung zu Canada Nickel stützt sich auf mehrere aktuelle Unternehmensmeldungen und technische Unterlagen. Entscheidend ist das Corporate Update vom 7. Mai 2026: Canada Nickel verlängerte die 32 Mio. USD Auramet-Kreditfazilität bis zum 9. August 2026. Gleichzeitig bestätigte CEO Mark Selby, dass Canada Nickel weiter auf eine bundesstaatliche Genehmigungsentscheidung im Sommer 2026 hinarbeitet und im selben Zeitraum Fortschritte bei mehreren Finanzierungsinitiativen erwartet.

Der Genehmigungsfortschritt vom 5. März 2026 ist ein zweiter zentraler Beleg. Die Prüfung des Impact Statements für Crawford wurde abgeschlossen; damit begann offiziell die Impact Assessment Phase. Das macht Crawford nicht genehmigt, verschiebt das Projekt aber in eine deutlich fortgeschrittenere behördliche Phase.

Am 9. März 2026 folgte die Infrastrukturmeldung: Canada Nickel vereinbarte mit Hydro One die Engineering-Arbeiten für die Stromanbindung von Crawford an die Hydro One Porcupine Station. Für ein großskaliges Nickelprojekt ist ein belastbarer Netzanschluss ein entscheidender Baustein auf dem Weg Richtung Bau- und Finanzierungsfähigkeit.

Für die Wachstumsdimension neben Crawford steht Reid. Die Ressourcenschätzung vom 12. Januar 2026 und der technische Bericht vom 27. Februar 2026 nennen rund 2,1 Mio. t enthaltenes Nickel in gemessenen und angezeigten Ressourcen sowie weitere 3,2 Mio. t enthaltenes Nickel in abgeleiteten Ressourcen. Zusätzlich nennt Canada Nickel ein Exploration Target von 0,5 bis 1,4 Mrd. t mit 0,21 bis 0,22% Nickel. Dieses Ziel ist konzeptioneller Natur und stellt keine Mineralressource dar.

Die Wirtschaftlichkeit von Crawford wird durch FEED- und Investorenunterlagen untermauert: Canada Nickel nennt rund 2,8 Mrd. USD After-Tax-NPV8% und 17,6% IRR. Strategisch flankiert wird die Story unter anderem durch Samsung SDI: Der Batteriehersteller investierte 18,5 Mio. USD in Canada Nickel und erhielt das Recht, bei einer finalen Bauentscheidung eine 10%-Projektbeteiligung an Crawford für 100,5 Mio. USD zu erwerben, verbunden mit Abnahmevereinbarungen für Nickel- und Kobaltprodukte.

Das Marktbild bleibt kurzfristig gemischt, aber strategisch spannend. Edelstahl bleibt der wichtigste Nachfragetreiber, Batterien sorgen für zusätzliche Nachfragepfade, während Indonesien der dominante Angebotsfaktor bleibt. Genau deshalb gewinnen große, politisch stabile und potenziell CO 2 -arme Nickelprojekte in Nordamerika an strategischem Gewicht - und genau hier positioniert sich Canada Nickel.

Rechtliche Hinweise, Risikohinweise und Haftungsausschluss

Art des Inhalts / Werbehinweis: Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung bzw. ein werblicher Promotiontext im Auftrag von Canada Nickel Company Inc. und keine unabhängige Finanzanalyse, keine Finanzanalyse im Sinne regulatorischer Research-Anforderungen, keine individuelle Anlageberatung und keine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Die Veröffentlichung dient der werblichen Information über das besprochene Unternehmen und dessen Projekte. Anleger sollten vor jeder Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und qualifizierte Beratung einholen.

Bezahlte Beziehung / Interessenkonflikte: Zwischen der SRC swiss resource capital AG und Canada Nickel Company Inc. besteht eine entgeltliche IR- bzw. Marketingbeziehung. Dadurch besteht ein Interessenkonflikt, weil SRC für die Erstellung, Verbreitung oder sonstige kommunikative Begleitung von Inhalten zum besprochenen Emittenten vergütet wird. Die SRC und der Autor können Long Position halten, aber keine Netto-Position von 0,5% oder mehr am besprochenen Emittenten. Short-Positionen werden nicht gehalten.

Methodik und Quellenbasis nach Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG: Grundlage dieser Veröffentlichung sind öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, technische Berichte, Brancheninformationen sowie redaktionelle Einordnungen. Es wurde kein proprietäres Kursmodell erstellt, es werden keine Kursziele ausgegeben und es erfolgt keine formale Einstufung wie Kaufen, Halten oder Verkaufen. Die positive Darstellung beruht auf einer qualitativen Einordnung von Projektstatus, Ressourcenangaben, Genehmigungsfortschritt, Infrastruktur, strategischen Investoren und Marktumfeld. Der Zeithorizont der thematischen Einschätzung beträgt - soweit nicht anders angegeben - mittel- bis langfristig ca. 6 bis 24 Monate.

Hinweis zu § 86 WpHG: Soweit diese Veröffentlichung oder vergleichbare Inhalte in Deutschland als Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne der einschlägigen Vorschriften qualifizieren sollten und keine Ausnahme greift, sind die Anzeige-, Organisations- und Folgepflichten durch den jeweils Verantwortlichen sicherzustellen. Diese Fassung ist ausdrücklich als Marketingmitteilung und werblicher Promotiontext gekennzeichnet.

Keine Gewähr / keine Aktualisierungspflicht: Die Informationen wurden nach bestem Wissen und unter Rückgriff auf Quellen erstellt, die zum Zeitpunkt der Erstellung als zuverlässig angesehen wurden. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird nicht übernommen. Aussagen können sich jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es besteht keine Pflicht, diese Veröffentlichung zu aktualisieren, sofern gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, etwa zu Genehmigungen, Projektentwicklung, Finanzierung, Bauentscheidung, künftiger Produktion, Wirtschaftlichkeit, Rohstoffpreisen, Nachfrageentwicklung, strategischen Partnerschaften und dem Potenzial von Projekten. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen, Erwartungen und Einschätzungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Leser sollten zukunftsgerichteten Aussagen keine unangemessene Bedeutung beimessen.

Besondere Risiken bei Rohstoff-, Entwicklungs- und Explorationswerten: Investitionen in Rohstoffgesellschaften, insbesondere in Entwicklungs-, Explorations-, Neben- und Microcap-Werte, sind hochspekulativ. Es bestehen erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Zu den wesentlichen Risiken zählen u.a. Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, Finanzierungsrisiken, Verwässerung, Genehmigungsrisiken, Bau- und Betriebsrisiken, Kostensteigerungen, technische Risiken, Ressourcen- und Reservenrisiken, Umwelt- und ESG-Risiken, politische und regulatorische Risiken, geringe Liquidität, hohe Kursschwankungen und allgemeine Kapitalmarktrisiken.

Technische Angaben / NI 43-101 / Ressourcen und Reserven: Technische Angaben zu Projekten, Ressourcen, Reserven, Wirtschaftlichkeitskennzahlen, Explorationszielen und metallurgischen Annahmen beruhen auf Veröffentlichungen des Emittenten und dessen technischen Berichten. SRC hat diese Angaben nicht unabhängig technisch geprüft. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und weisen nicht zwangsläufig wirtschaftliche Abbauwürdigkeit auf. Exploration Targets sind konzeptioneller Natur, es wurde nicht ausreichend Exploration durchgeführt, um daraus Mineralressourcen abzuleiten, und es ist ungewiss, ob weitere Exploration zur Abgrenzung einer Mineralressource führen wird. Maßgeblich sind die offiziellen technischen Berichte und Veröffentlichungen des Emittenten sowie die dort benannten Qualified Persons.

BCSC-/kanadischer Rechtsrahmen: Canada Nickel Company Inc. ist ein kanadischer Emittent. Diese deutschsprachige Veröffentlichung stellt weder ein Angebot von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots in Kanada, den USA oder einer anderen Rechtsordnung dar. Die Veröffentlichung ist nicht für die Verbreitung in Rechtsordnungen bestimmt, in denen eine solche Verbreitung gesetzlich unzulässig wäre. Für technische und zukunftsgerichtete Informationen gelten die in den Originalveröffentlichungen des Emittenten enthaltenen kanadischen Hinweise, Risikofaktoren und Qualified-Person-Angaben. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulation Services Provider übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit der Emittentenveröffentlichungen.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT: Diese Veröffentlichung richtet sich grundsätzlich an Empfänger in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Eine Weitergabe in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist, insbesondere an US-Persons im Sinne von Regulation S sowie in die USA, Kanada, Australien oder Japan, ist nur zulässig, wenn sämtliche dort geltenden Vorschriften eingehalten werden.

Externe Links und Drittinhalte: Für Inhalte externer Webseiten, Unternehmenspräsentationen, Interviews, Videos oder verlinkter Dokumente übernimmt SRC keine Haftung. Verantwortlich sind die jeweiligen Anbieter. Externe Inhalte können sich ändern, entfernt werden oder unvollständig sein.

Haftungsbeschränkung: Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Nutzung dieser Veröffentlichung oder aus darauf gestützten Anlageentscheidungen resultieren, ist - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten ist die Haftung - soweit gesetzlich zulässig - auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden beschränkt.

Urheberrecht: © Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Weiterverbreitung oder Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger, Swiss Resource Capital AG.

Enthaltene Werte: CA13515Q1037