Die Welt gerät rohstoffpolitisch immer mehr ins Wanken. Der Iran-Krieg beherrscht die Börsen und eine der wichtigsten Verkehrsadern der Weltwirtschaft, die Straße von Hormus, ist versicherungstechnisch de facto geschlossen. Dieser logistische Brennpunkt der global vernetzten Industrie hat die Lieferketten längst unter Druck gesetzt und die drohende Kerosin- und Dieselknappheit wirft in vielen Ländern der Erde bereits ihre Schatten voraus. Tanker- und Frachtrouten sind bereits deutlich teurer geworden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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