Nachdem der Kurs der Nvidia-Aktie zuletzt deutlich unter Druck geraten ist und eine Korrekturphase durchlaufen hat, zeigt sich nun eine kräftige Gegenbewegung von rund +15%. Die Erholung bringt neues Momentum in den Chart, nachdem wichtige Unterstützungen erfolgreich verteidigt wurden. Die Dynamik hat sich spürbar verbessert. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Nvidia-Aktie Der Nvidia-Kurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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