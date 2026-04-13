Zürich - Swiss Re hat in seinem «Financial Condition Report 2025» die bereits Ende Februar bekannt gegebenen Solvenzzahlen bestätigt. Die Veröffentlichung dieses Berichts erfolgt auf der Grundlage der aufsichtsrechtlichen Vorschriften der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma. Demnach lag die sogenannte Quote zum Schweizer Solvenztest (SST-Quote) per Anfang 2026 bei 250 Prozent nach 257 Prozent ein Jahr davor. Der Rückgang sei hauptsächlich auf Kapitalrückführungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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