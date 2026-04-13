Zürich - Der Elektroinstallateur Burkhalter hat im vergangenen Jahr dank einer hohen Bautätigkeit und gezielter Übernahmen mehr Umsatz und Gewinn gemacht. Auch die Dividende wird deutlich erhöht. Der Umsatz der Gruppe legte 2025 um 1,8 Prozent auf 1,2 Milliarden Franken zu, wie Burkhalter am Montag mitteilte. Getrieben wurde das Wachstum unter anderem vom anhaltend hohen Bedarf an energetischen Sanierungen. Dazu kamen die Übernahmen von zwei kleineren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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