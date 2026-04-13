The following instruments on XETRA do have their first trading 13.04.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.04.2026
Aktien
1 JE00BS6SC522 CoinShares PLC
2 GG00BN7RXN80 iFOREX Financial Trading Holdings Ltd.
3 SE0006091476 Igrene AB
4 CA8559191066 Starz Entertainment Corp.
5 US48752Q1013 Keisei Electric Railway Co. Ltd. ADR
6 KYG614201088 Mindtell Technology Ltd.
7 CA91702W1095 Urano Energy Corp.
8 CA00971M7008 Akanda Corp.
9 US1509643029 Cenntro Inc.
10 NO0013740142 NEXT Biometrics Group ASA
Anleihen
1 XS3337381399 EUROFIMA
2 DE000A46ZW17 HOCHTIEF AG
3 US02665WGX39 American Honda Finance Corp.
4 EU000A4ESJ04 Europäische Union
5 XS3343246644 KEB Hana Bank
6 XS3339795786 Verbund AG
7 XS3344463792 ABN AMRO Bank N.V.
8 US02665WGV72 American Honda Finance Corp.
9 US02665WGY12 American Honda Finance Corp.
10 PTBSPKOM0022 Banco Santander Totta S.A.
11 USP2205JAX83 Cencosud S.A.
12 XS3330164271 Coventry Building Society
13 USU29490BB13 ERAC USA Finance LLC
14 USU29490BC95 ERAC USA Finance LLC
15 AT0000A3TYA4 Kommunalkredit Austria AG
16 US606822DY72 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
17 US606822DU50 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
18 US606822DV34 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
19 XS3343433085 Sparebanken Norge Boligkreditt AS
20 USP9435AAA45 Ueno Bank S.A.
21 USU91505AZ76 Univision Communications Inc.
22 US30212PBM68 Expedia Group Inc.
23 XS3344416287 Kreditanstalt für Wiederaufbau
24 DE000CZ46CD1 Commerzbank AG
25 DE000CZ46CE9 Commerzbank AG
26 DE000HEL0VU6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
27 DE000HEL0UK9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
28 DE000HEL0UH5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
29 DE000HEL0UR4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
30 US91282CQJ35 United States of America
