Geopolitik, Inflation, Dollar: Bank of America sieht Rohstoffe vor neuem Superzyklus

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Geopolitik, Inflation und ein schwächerer US-Dollar könnten Rohstoffe in der zweiten Hälfte der 2020er-Jahre zu den großen Gewinnern am Kapitalmarkt machen.

Rohstoffe rücken wieder ins Zentrum der Kapitalmarktdebatte. Während Aktien weiter stark gefragt sind und Anleihen an Strahlkraft verlieren, sieht die Bank of America in Energie, Metallen und natürlichen Ressourcen einen möglichen strukturellen Gewinner der kommenden Jahre.

Besonders spannend ist dabei die Begründung: Geopolitische Spannungen, Inflation, Lieferkettenrisiken und der Kampf um kritische Rohstoffe könnten dafür sorgen, dass Rohstoffe in vielen Portfolios eine ganz neue Rolle einnehmen. Aus einem zyklischen Sektor würde damit ein strategischer Baustein.

Steht der Rohstoffmarkt also wirklich vor einem neuen Superzyklus? Und warum könnten gerade Energie, Metalle und andere natürliche Ressourcen in der zweiten Hälfte der 2020er-Jahre so stark gefragt sein?

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Geopolitik, Inflation, US-Dollar: Bank of America sieht Rohstoffe vor einem Superzyklus



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