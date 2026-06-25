Erste Ressource im Visier: Zodiac Gold - Kassen gefüllt, Bohrer rotieren

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Zodiac Gold startet nach der überzeichneten 5,6-Mio.-CAD-Finanzierung ein 3.000-Meter-Bohrprogramm auf Todi - Arthington soll wachsen und die Basis für die erste Ressourcenschätzung liefern.

Die Tinte unter der stark überzeichneten 5,6-Millionen-CAD-Finanzierung ist noch nicht richtig trocken, da legt Zodiac Gold (TSX.V: ZAU; OTCQB: ZAUIF; FSE: K19) bereits ein rasantes Tempo vor! Ohne Zeit zu verlieren, wandert das frische Kapital direkt in den Boden des Todi-Goldprojekts in Liberia. Das Unternehmen hat umgehend ein Diamantbohrgerät mobilisiert, um ein ambitioniertes 3.000-Meter-Bohrprogramm auf der zentralen Arthington-Entdeckung zu starten. Der klare Fokus dieses aggressiven operativen Vorstoßes: Die bekannte Mineralisierung sowohl in die Tiefe als auch entlang des Streichens massiv zu erweitern, um das Fundament für eine erste offizielle Ressourcenschätzung zu gießen.

Arthington: Hochgradiges System mit enormem Erweiterungspotenzial

Arthington bildet den nordwestlichen Anker des 16 Kilometer langen Monterra-Trends. Die bisherige Datenbasis ist für ein Greenfield-Projekt beachtlich: In 37 von 39 Bohrlöchern (insgesamt fast 7.000 Bohrmeter) wurde Gold nachgewiesen. Bemerkenswert ist, dass diese Arbeiten bislang nur einen 850 Meter langen Abschnitt innerhalb einer vier Kilometer langen Bodenanomalie getestet haben - der Großteil des Systems ist entlang des Streichens noch völlig offen.

Bisherige Bohrungen lieferten oberflächennahe, hochgradige Volltreffer im gescherten Amphibolit-Gneis, darunter 18 Meter mit 4,67 g/t Gold (inkl. 1 Meter mit 55,90 g/t) und 6 Meter mit 10,60 g/t. Das neue Programm soll nun testen, wie weit diese Zonen in die Tiefe reichen. Gleichzeitig zielen die Bohrer auf die westliche Streichrichtung, wo Schürfgräben und erste Bohrungen (u.a. 1,05 Meter mit 8,98 g/t Gold) bereits über einen Kilometer westlich der Hauptentdeckung weitere vielversprechende Mineralisierung nachgewiesen haben.

Parallel-Exploration auf dem gesamten Trend

Arthington ist nur aber ein Puzzleteil in Zodiac Golds umfassender Explorationsstrategie für den Monterra-Trend. Aktuell warten Anleger auf die Analyseergebnisse von über 3.500 Bohrmetern auf dem Zielgebiet Ben Ben, das in der Vergangenheit bereits mit soliden Abschnitten (z.B. 14,85 Meter mit 1,55 g/t Gold) überzeugte. Darüber hinaus ist für Anfang Juli der Bohrstart auf einem weiteren Ziel, Youth Camp, geplant.

Dank der gut gefüllten Kasse kann Zodiac Gold diese verschiedenen Zielgebiete nun parallel bearbeiten. Für Investoren bedeutet das einen stetigen Newsflow in den kommenden Monaten, während das Unternehmen das tatsächliche Größenpotenzial der Arthington-Entdeckung und des gesamten 16-Kilometer-Korridors systematisch eingrenzt.

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