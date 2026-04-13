Die Aktien von Rheinmetall, Renk und Co. können sich zum Wochenstart wieder erholen. Das steckt hinter der Aufwärtsbewegung bei den Rüstungskonzernen, und darum sollten Anleger jetzt aber dennoch nicht die Anteile kaufen. Am Montag steigen die Aktien von Rüstungswerten wie Rheinmetall wieder, nachdem die Papiere in der Vorwoche deutlich unter Druck geraten sind. Rheinmetall und Rüstungsaktien erholen sich Ursache für die wieder steigenden Kurse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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