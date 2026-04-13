DJ PTA-AFR: Oberbank AG: Korrektur zum Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG vom 13.04.2026
Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
Oberbank AG: Korrektur zum Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG vom 13.04.2026
Linz (pta000/13.04.2026/12:18 UTC+2) - Oberbank AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.oberbank.at/documents/20195/559187/irglobal_k_jfb25.zip Veröffentlichungsdatum: 13.04.2026
Kurzbeschreibung: Es handelt sich um eine Korrektur aufgrund eines formalen Fehlers in der Gestaltung des ESEF-Packages. Die korrigierte Version ersetzt die am 09.04.2026 veröffentlichte Version. Es wurden keine inhaltlichen Änderungen in der für Menschen lesbaren Version (xHTML-Datei) vorgenommen.
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Aussender: Oberbank AG Untere Donaulände 28 4020 Linz Österreich Ansprechpartner: Prok. Mag. Gerald Straka Tel.: +43 732 7802-37221 E-Mail: gerald.straka@oberbank.at Website: www.oberbank.at ISIN(s): AT0000625108 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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April 13, 2026 06:18 ET (10:18 GMT)