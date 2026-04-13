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WKN: 854018 | ISIN: AT0000625108 | Ticker-Symbol: OBK
Stuttgart
13.04.26 | 12:06
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Dow Jones News
13.04.2026 12:51 Uhr
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(1)

PTA-AFR: Oberbank AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG

DJ PTA-AFR: Oberbank AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG

Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG

Oberbank AG: Korrektur zum Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG vom 13.04.2026

Linz (pta000/13.04.2026/12:18 UTC+2) - Oberbank AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.oberbank.at/documents/20195/559187/irglobal_k_jfb25.zip Veröffentlichungsdatum: 13.04.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Oberbank AG 
           Untere Donaulände 28 
           4020 Linz 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Prok. Mag. Gerald Straka 
Tel.:         +43 732 7802-37221 
E-Mail:        gerald.straka@oberbank.at 
Website:       www.oberbank.at 
ISIN(s):       AT0000625108 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776075480052 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2026 06:18 ET (10:18 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

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