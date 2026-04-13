Wien (www.fondscheck.de) - Das neue Kapitel, das Ungarn am Sonntag mit der Zweidrittelmehrheit von Peter Magyar (TISZA) bei der Parlamentswahl aufgeschlagen hat, bringt nicht nur große Erleichterung für die EU und die NATO, sondern sorgt auch an den Kapitalmärkten für gute Stimmung, so Ronald Schneider, Leiter "Anleihen, CEE & Global Emerging Markets" bei Raiffeisen Capital Management im Kommentar zum Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ISIN AT0000740659/ WKN 591727). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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