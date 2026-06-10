EQS-News: Raiffeisen Bank International AG
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RBI zum Zwischenstand der Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien zum 9. Juni 2026
Wien, 10. Juni 2026. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat am 14. Mai 2026 ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung gemäß § 25a Übernahmegesetz an die Aktionäre der Addiko Bank AG (Addiko) zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden auf Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien der Addiko (ISIN AT000ADDIKO0) veröffentlicht (das "Angebot").
Die RBI gibt hiermit bekannt, dass ihr zum 9. Juni 2026, 09:30 Uhr, Annahmeerklärungen für insgesamt 9.831.951 Aktien der Addiko zugegangen sind. Dies entspricht 50,42 Prozent aller ausgegebenen Addiko-Aktien.
Dies schließt 1.878.167 Addiko-Aktien mit ein, die von der Alta Group d.o.o. gehalten werden und 9,63 Prozent aller ausgegebenen Addiko-Aktien entsprechen.
Die Annahmefrist für das Angebot endet am 22. Juli 2026, 17:00 Uhr MESZ.
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John P. Carlson, CFA
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Raiffeisen Bank International AG
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1030 Wien, Österreich
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10.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
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