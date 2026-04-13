Die Aktie der Deutschen Telekom gerät am Montag deutlich unter Druck. Analysten sehen jetzt bei dem DAX-Wert dunkle Wolken am Horizont aufziehen. Das steckt konkret dahinter und so geht es mit den Papieren weiter. Die Aktien der Deutschen Telekom zeigen sich am Montag schwach in einem ohnehin schwachen Marktumfeld. Auslöser ist eine neue Studie der US-Investmentbank J.P. Morgan. Dunkle Wolken bei der Deutschen Telekom Die jüngste Kurserholung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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