Die MTU-Aktie befindet sich aktuell in einer schwierigen Phase. Während wichtige Unterstützungen nach unten durchbrochen wurden, rücken gleichzeitig neue strategische Entwicklungen in den Fokus. Genau diese Kombination macht die aktuelle Situation besonders spannend. MTU-Aktie unter Druck - strategischer Schritt trifft auf schwaches Chartbild Die Aktie von MTU Aero Engines notiert aktuell bei rund 320 € und zeigt damit weiterhin Schwäche. Nach dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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