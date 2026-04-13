EQS-News: Super Micro Computer, Inc.
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SAN JOSE, Kalifornien, 13. April 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von Komplettlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Speicher und 5G/Edge, hat heute eine Reihe kompakter, hocheffizienter Plattformen vorgestellt, die mit Prozessoren der AMD EPYC 4005-Serie ausgestattet sind. Die Edge-optimierten Systeme wurden entwickelt, um KI-Inferenzprozesse und allgemeine Rechenaufgaben in Umgebungen mit begrenzten Platz- und Stromressourcen zu beschleunigen, darunter im Einzelhandel, in der Fertigung, im Gesundheitswesen und in Unternehmensniederlassungen.
"Supermicro bietet weiterhin hocheffiziente, kompakte Systeme an, die leistungsstarke Rechenkapazitäten näher an den Ort bringen, an dem Daten generiert und verarbeitet werden", sagte Mory Lin, Vizepräsident für IoT/Embedded & Edge Computing bei Supermicro. "Mit unseren neuen Plattformen auf Basis des AMD EPYC 4005-Prozessors, darunter kompakte Box-Systeme, 1U-Systeme mit geringer Tiefe und schlanke Tower-Systeme, können Kunden KI-Beschleunigerkarten und dedizierte Workloads am Netzwerkrand mit verbesserter Leistung, erhöhter Sicherheit und geringerem Stromverbrauch einsetzen und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO) senken."
Ausführlichere Produktspezifikationen finden Sie unter https://www.supermicro.com/en/featured/epyc-4000-series.
Zu den jüngsten Ergänzungen des Portfolios gehören drei neue KI-Systeme für den Edge-Bereich, die es Unternehmen ermöglichen, intelligente Anwendungen in großem Maßstab einzusetzen - von Echtzeitanalysen bis hin zu geschäftskritischer Infrastruktur, einschließlich Diebstahlprävention, reibungslosem Bezahlvorgang und Analysen im Ladengeschäft für den intelligenten Einzelhandel, die Gastronomie und das Gesundheitswesen.
Das Portfolio der AMD EPYC 4005-Serie umfasst:
Jedes System verfügt über fortschrittliche Sicherheitstechnologien wie TPM 2.0 und AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV) sowie über leistungsstarke Anschlussmöglichkeiten wie vier GbE-Ports für die nahtlose Integration in Kassensysteme, Kameras und Unternehmensnetzwerke.
Die Prozessoren der EPYC 4005-Serie basieren auf der "Zen 5"-Kernarchitektur von AMD und bieten eine TDP von nur 65 W, Unterstützung für DDR5-Speicher sowie PCIe-Gen-5-Erweiterungsmöglichkeiten. Ausgewählte Modelle sind zudem mit der AMD 3D V-Cache-Technologie ausgestattet, die einen schnelleren Datenzugriff und eine verbesserte Leistung bei datenintensiven Anwendungen ermöglicht.
Dank der Unterstützung für die Fernverwaltung über IPMI 2.0 und der optionalen GPU-Beschleunigung bieten die neuen Edge-Systeme von Supermicro eine skalierbare, sichere und energieeffiziente Plattform für modernes Distributed Computing.
Informationen zu Super Micro Computer, Inc.
Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.
Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
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13.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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