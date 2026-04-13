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Supermicro stellt kompakte, energieeffiziente Systeme vor, um die Einführung intelligenter Edge-KI voranzutreiben



13.04.2026 / 15:10 CET/CEST

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Speziell entwickelte Edge-KI-Systeme unterstützen Echtzeit-Inferenz und geschäftskritische Workloads in den Bereichen Einzelhandel, Fertigung, Gesundheitswesen und Unternehmensumgebungen

Flexible Konfigurationen bieten Leistung auf Rechenzentrumsniveau in Edge-Umgebungen mit begrenzten Platz- und Stromressourcen

Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, darunter TPM 2.0 und AMD SEV, sorgen in Verbindung mit Fernverwaltung für einen sicheren, zuverlässigen und kosteneffizienten Betrieb SAN JOSE, Kalifornien, 13. April 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von Komplettlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Speicher und 5G/Edge, hat heute eine Reihe kompakter, hocheffizienter Plattformen vorgestellt, die mit Prozessoren der AMD EPYC 4005-Serie ausgestattet sind. Die Edge-optimierten Systeme wurden entwickelt, um KI-Inferenzprozesse und allgemeine Rechenaufgaben in Umgebungen mit begrenzten Platz- und Stromressourcen zu beschleunigen, darunter im Einzelhandel, in der Fertigung, im Gesundheitswesen und in Unternehmensniederlassungen. "Supermicro bietet weiterhin hocheffiziente, kompakte Systeme an, die leistungsstarke Rechenkapazitäten näher an den Ort bringen, an dem Daten generiert und verarbeitet werden", sagte Mory Lin, Vizepräsident für IoT/Embedded & Edge Computing bei Supermicro. "Mit unseren neuen Plattformen auf Basis des AMD EPYC 4005-Prozessors, darunter kompakte Box-Systeme, 1U-Systeme mit geringer Tiefe und schlanke Tower-Systeme, können Kunden KI-Beschleunigerkarten und dedizierte Workloads am Netzwerkrand mit verbesserter Leistung, erhöhter Sicherheit und geringerem Stromverbrauch einsetzen und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO) senken." Ausführlichere Produktspezifikationen finden Sie unter https://www.supermicro.com/en/featured/epyc-4000-series . Zu den jüngsten Ergänzungen des Portfolios gehören drei neue KI-Systeme für den Edge-Bereich, die es Unternehmen ermöglichen, intelligente Anwendungen in großem Maßstab einzusetzen - von Echtzeitanalysen bis hin zu geschäftskritischer Infrastruktur, einschließlich Diebstahlprävention, reibungslosem Bezahlvorgang und Analysen im Ladengeschäft für den intelligenten Einzelhandel, die Gastronomie und das Gesundheitswesen. Das Portfolio der AMD EPYC 4005-Serie umfasst: AS -E300-14GR: Ein kompaktes Mini-1U-Box-System, das bis zu 16 Kerne und 192 GB DDR5-Speicher unterstützt und sich ideal für eingebettete Anwendungen und Einsätze mit begrenztem Platzangebot eignet, wie beispielsweise Kassensysteme mit HDMI- und Mini-DisplayPort-Anschlüssen sowie Netzwerk-Gateway-Anwendungen mit einem dedizierten Out-of-Band-Management-Port und 4x-GbE-Ports in einem 2,5-Liter-Gehäuse

AS -1116R-FN4: Ein 1U-Rackmount-System mit geringer Einbautiefe und erweiterten Speicherkapazitäten, optimiert für die Konsolidierung von Backend-Systemen in Zweigstellen und im Einzelhandel

AS -3015TR-i4: Ein schlankes Tower-System, das Flexibilität für Edge-Anwendungen bietet, bei denen ein leiser Betrieb und eine einfache Installation für die Integration einer Dual-Slot-GPU-Karte (2,7" H x 6,6" L) - wie beispielsweise der NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell GPU - in einem 9-Liter-Gehäuse erforderlich sind, einschließlich optionalem schlanken optischen Laufwerk und 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk Jedes System verfügt über fortschrittliche Sicherheitstechnologien wie TPM 2.0 und AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV) sowie über leistungsstarke Anschlussmöglichkeiten wie vier GbE-Ports für die nahtlose Integration in Kassensysteme, Kameras und Unternehmensnetzwerke. Die Prozessoren der EPYC 4005-Serie basieren auf der "Zen 5"-Kernarchitektur von AMD und bieten eine TDP von nur 65 W, Unterstützung für DDR5-Speicher sowie PCIe-Gen-5-Erweiterungsmöglichkeiten. Ausgewählte Modelle sind zudem mit der AMD 3D V-Cache-Technologie ausgestattet, die einen schnelleren Datenzugriff und eine verbesserte Leistung bei datenintensiven Anwendungen ermöglicht. Dank der Unterstützung für die Fernverwaltung über IPMI 2.0 und der optionalen GPU-Beschleunigung bieten die neuen Edge-Systeme von Supermicro eine skalierbare, sichere und energieeffiziente Plattform für modernes Distributed Computing. Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Das Unternehmen wurde in San Jose in Kalifornien gegründet, ist dort tätig und setzt sich dafür ein, Innovationen für Enterprise-, Cloud-, KI- sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastruktur als Erster auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen sowie Software und Supportleistungen. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung und Produktion und ermöglicht Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zum Edge für unsere weltweite Kundschaft. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei nutzen wir globale Betriebsstrukturen für Skalierbarkeit und Effizienz, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions ermöglicht Kunden, ihre Systeme exakt auf ihre jeweiligen Workloads und Anwendungen abzustimmen, indem sie aus einer breiten Systemfamilie wählen. Diese basiert auf flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützt ein umfassendes Spektrum an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicherlösungen, Netzwerktechnik, Stromversorgung sowie Kühllösungen (klimatisierte, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung). Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc. Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2954188/Supermicro_AMD_EPYC_4005.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg



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