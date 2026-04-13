EQS-News: Rumble Inc
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Rumble startet Tauschangebot für Northern Data zur Schaffung einer integrierten Wachstumsplattform für Video, Cloud und KI
Longboat Key (Florida), USA. - 13. April 2026 - Rumble Inc. (NASDAQ: RUM), die "Freedom-First"-Technologieplattform, hat heute ihr zuvor angekündigtes Tauschangebot zum Erwerb aller ausstehenden Aktien der Northern Data AG ("Northern Data") gestartet. Die Aktionäre von Northern Data können ihre Aktien ab heute andienen. Die Annahmefrist endet - vorbehaltlich einer etwaigen Verlängerung der Frist sowie der Erfüllung der Bedingungen des Tauschangebots oder eines Verzichts hierauf - am 9. Mai 2026 um 06:01 Uhr (Ortszeit in Frankfurt am Main, Deutschland) / 00:01 Uhr (Ortszeit in New York).
Rumbles Beziehungen und KI-Strategie sorgen für eine attraktive Pipeline
Rumble treibt seine KI-Initiativen weiter voran. Dazu zählen Video-Intelligence-Tools wie Rumble Moments, das Schlüsselmomente in nutzergenerierten und von Content-Erstellern produzierten Inhalten identifiziert, sowie Rumble Wallet, eine Zahlungsinfrastruktur, die zukünftige Monetarisierung und digitale Transaktionen ermöglichen soll. Diese Initiativen positionieren Rumble als zukünftige Muttergesellschaft von Northern Data, um die Bereitstellung von Cloud-Lösungen und KI-Anwendungen der nächsten Generation zu beschleunigen. Die Infrastruktur von Northern Data hat in Kombination mit Rumbles Marktreichweite, Produktportfolio, Cloud-Erfahrung und Beziehungen im Branchen-Ökosystem das Potenzial, eine Geschäftschance zu schaffen, die keines der beiden Unternehmen allein erreichen könnte.
13.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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