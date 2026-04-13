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Rumble startet Tauschangebot für Northern Data zur Schaffung einer integrierten Wachstumsplattform für Video, Cloud und KI



13.04.2026 / 15:15 CET/CEST

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Rumble startet Tauschangebot für Northern Data zur Schaffung einer integrierten Wachstumsplattform für Video, Cloud und KI Positioniert das kombinierte Unternehmen als führend im Bereich KI-Infrastruktur

Annahmefrist beginnt heute und endet am 9. Mai 2026

Rumble hat sich Zusagen für rund 72 % der ausstehenden Northern-Data-Aktien gesichert und es gibt keine Mindestannahmeschwelle

Delisting von Northern-Data-Aktien soll unmittelbar nach Abschluss des Angebots erfolgen

Vorstand und Aufsichtsrat von Northern Data beabsichtigen, das Angebot zu unterstützen Longboat Key (Florida), USA. - 13. April 2026 - Rumble Inc. (NASDAQ: RUM), die "Freedom-First"-Technologieplattform, hat heute ihr zuvor angekündigtes Tauschangebot zum Erwerb aller ausstehenden Aktien der Northern Data AG ("Northern Data") gestartet. Die Aktionäre von Northern Data können ihre Aktien ab heute andienen. Die Annahmefrist endet - vorbehaltlich einer etwaigen Verlängerung der Frist sowie der Erfüllung der Bedingungen des Tauschangebots oder eines Verzichts hierauf - am 9. Mai 2026 um 06:01 Uhr (Ortszeit in Frankfurt am Main, Deutschland) / 00:01 Uhr (Ortszeit in New York).



Das Tauschangebot bietet den Aktionären von Northern Data die Möglichkeit, direkt an der nächsten Wachstumsphase von Rumble an der Schnittstelle von Cloud-Infrastruktur, künstlicher Intelligenz (KI) und digitalen Medien teilzuhaben. Der geplante Zusammenschluss vereint Rumbles schnell wachsende Videoplattform, Medien- und Werbenetzwerk sowie Cloud-Dienste mit den spezialisierten GPU-Ressourcen und den Rechenzentren von Northern Data. Gemeinsam würde das kombinierte Unternehmen die Grundlage für eine vollständig integrierte, unabhängige KI- und Cloud-Plattform bilden, die über die Größe, Technologie und Bilanzstärke verfügt, um global zu konkurrieren.



Transaktion hat das Potenzial, Wachstum freizusetzen Das kombinierte Unternehmen soll von der starken Bilanz von Rumble, der Börsennotierung und den transaktionsbezogenen Anpassungen der bestehenden Fremdkapitalinstrumente von Northern Data profitieren.

Die enge Beziehung von Rumble zu Tether, die auf ihrer gemeinsamen Mission und ihrem Ethos der Dezentralisierung und Meinungsfreiheit basiert, stärkt die langfristige Stabilität und das Wachstumspotenzial der Gruppe zusätzlich. Sie schafft eine Grundlage für das Wachstum in den Bereichen High Performance Computing und KI, unterstützt durch engagierte institutionelle Partnerschaften.

Tether hat Investitionen in Höhe von fast 1 Milliarde US-Dollar verteilt über die Plattform von Rumble getätigt. Darin enthalten sind die erste strategische Investition in Höhe von 775 Millionen US-Dollar im Februar 2025 sowie die im November 2025 angekündigte Abnahme weiterer 100 Millionen US-Dollar aus dem Werbegeschäft von Rumble über einen Zeitraum von zwei Jahren.

Zudem hat sich Tether - vorbehaltlich des Vollzugs des Tauschangebots - verpflichtet, die GPU-Dienste von Rumble für sein KI-Geschäft zu nutzen.

Darüber hinaus werden Rumble und Tether voraussichtlich weiter an einer sich entwickelnden Roadmap für Krypto- und KI-basierte Produkte und Dienste zusammenarbeiten, um das Angebot in den Bereichen Video, Cloud und KI zu erweitern. Teil davon ist der Start der Rumble Wallet im Januar 2026, die Transaktionen von Rumble.com-Nutzern mit Content-Erstellern in Form von USD?, USA?, XAU? und Bitcoin ermöglicht. Rumbles Beziehungen und KI-Strategie sorgen für eine attraktive Pipeline Rumble erwartet, durch Partnerschaften mit Hyperscalern den steigenden Bedarf an KI-Rechenleistung abdecken zu können.

Ziel ist die Bereitstellung von Cloud-, Video- und Content-Delivery-Network-Kapazitäten, die für Systemintegratoren und Content-Ersteller attraktiv sind - und so eine starke Pipeline potenzieller Partnerschaften für die kombinierte Plattform schaffen. Rumble treibt seine KI-Initiativen weiter voran. Dazu zählen Video-Intelligence-Tools wie Rumble Moments, das Schlüsselmomente in nutzergenerierten und von Content-Erstellern produzierten Inhalten identifiziert, sowie Rumble Wallet, eine Zahlungsinfrastruktur, die zukünftige Monetarisierung und digitale Transaktionen ermöglichen soll. Diese Initiativen positionieren Rumble als zukünftige Muttergesellschaft von Northern Data, um die Bereitstellung von Cloud-Lösungen und KI-Anwendungen der nächsten Generation zu beschleunigen. Die Infrastruktur von Northern Data hat in Kombination mit Rumbles Marktreichweite, Produktportfolio, Cloud-Erfahrung und Beziehungen im Branchen-Ökosystem das Potenzial, eine Geschäftschance zu schaffen, die keines der beiden Unternehmen allein erreichen könnte.



Details zur Transaktion



Jeder Northern-Data-Aktionär, der seine Aktien im Rahmen des Tauschangebots wirksam andient, erhält nach Abschluss - vorbehaltlich der Erfüllung der oder des Verzichts auf die Bedingungen des Tauschangebots - 2,0281 neu ausgegebene Rumble Class A Common Stock im Tausch gegen jede Northern-Data-Aktie (mit üblichen Abwicklungsmechanismen für Aktienspitzen). Die Rumble Class A Common Stock wurden durch einen Dritten in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.



Das Angebot steht nicht unter der Bedingung der Erfüllung einer Mindestannahmeschwelle und Rumble hat sich den Erwerb von Aktien von Northern-Data-Aktionären gesichert, die zusammen rund 72 % der ausstehenden Aktien von Northern Data halten. Der Vorstand und der Aufsichtsrat von Northern Data beabsichtigen, das Angebot zu unterstützen.



Das Angebot unterliegt den üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen.



Rumble wird für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren nach Vollzug der Transaktion keinen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag abschließen. Der Vorstand von Northern Data wird die Einbeziehung der Northern-Data-Aktien in den Handel im Freiverkehr unmittelbar nach Abschluss des Übernahmeangebots beenden. Ein gesondertes Delisting-Angebot ist nicht erforderlich. Northern-Data-Aktionäre, die ihre Aktien im Rahmen des Tauschangebots nicht andienen, werden auch nach Vollzug weiterhin Aktien von Northern Data halten. Sie sollten sich jedoch bewusst sein, dass das Delisting voraussichtlich zu einer erheblichen Verringerung der Liquidität und Preistransparenz der Northern-Data-Aktien führen wird und sie ihre Aktien möglicherweise nicht mehr verkaufen können.



Die Angebotsunterlage sowie weitere Informationen zum Tauschangebot wurden im Internet unter www.rumble-offer.com veröffentlicht.



Eine klare Chance für Northern-Data-Aktionäre



Das Tauschangebot bietet den Aktionären von Northern Data die Möglichkeit, direkt Aktionäre von Rumble zu werden und so am Ziel des kombinierten Unternehmens teilzuhaben, sich zu einer führenden, unabhängigen Kraft in den Bereichen KI-Rechenleistung, Cloud-Infrastruktur und digitale Videoinnovation zu entwickeln.



Aktionäre von Northern Data sollten die Angebotsunterlage sowie alle übrigen Transaktionsdokumente sorgfältig lesen und prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Den Aktionären wird empfohlen, gegebenenfalls unabhängige finanzielle und rechtliche Beratung einzuholen.



Über Rumble Inc.



Rumble ist ein wachstumsstarker Anbieter einer neutralen Videoplattform und von Cloud-Diensten. Zu den Plattformprodukten von Rumble gehören Rumble Video, eine kostenlose und abonnementbasierte Plattform für Video-Sharing und Livestreaming; Rumble Studio, ein plattformübergreifender Livestreaming- und Monetarisierungsdienst für Content-Ersteller; Rumble Advertising Center (RAC), ein unternehmenseigener Werbemarktplatz; Rumble Wallet, eine in die Plattform integrierte, nicht-verwahrende Krypto-Wallet; sowie Rumble Cloud, ein Infrastructure-as-a-Service-Angebot, das Rechen-, Speicher-, Sicherheits- und Netzwerklösungen umfasst. Rumble wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Longboat Key, Florida.



Über die Northern Data Group



Die Northern Data AG (ETR: NB2) ist ein führender Anbieter von Full-Stack-Lösungen für KI und High Performance Computing (HPC) und nutzt ein Netzwerk aus hochdichter, flüssigkeitsgekühlter, GPU-basierter Technologie, um die innovativsten Unternehmen der Welt zu unterstützen. Northern Data verfügt durch sein Taiga-Cloud-Geschäft über einen der größten GPU-Cluster für HPC in Europa, während das Ardent-Data-Centers-Geschäft bis 2027 über rund 250MW Leistung verfügt, die in zehn globalen Rechenzentren bereits im Einsatz sind oder in Betrieb genommen werden. Northern Data hat Zugang zu modernsten Chips und Hardware für maximale Leistung und Effizienz. Weitere Informationen finden Sie unter northerndata.de .



Wichtige Informationen für Investoren und Aktionäre



Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder Tausch noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Tausch von Wertpapieren dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, ein solcher Verkauf oder Tausch vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Ein Angebot von Wertpapieren darf nur mittels eines Prospekts erfolgen, der den Anforderungen des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") und/oder eines Prospekts gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer jeweils gültigen Fassung (die "EU-Prospektverordnung") entspricht.



Das in dieser Pressemitteilung genannte Übernahmeangebot (das "Angebot") erfolgt ausschließlich gemäß (i) der Registrierungserklärung auf Formular S-4 und der dazugehörigen Informationserklärung sowie anderen relevanten Dokumenten, die von Rumble bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurden und noch nicht in Kraft getreten sind, (ii) einem von Rumble bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") eingereichten und von dieser genehmigten Wertpapierprospekt gemäß der EU-Prospektverordnung (der "EU-Prospekt") sowie (iii) einem separaten Angebotsdokument (das "Angebotsdokument"), das die Bedingungen des Angebots im Detail sowie weitere Informationen zum Angebot enthält. Die Genehmigung durch die BaFin bestätigt lediglich, dass der EU-Prospekt den gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen an Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz entspricht, und ist nicht als Billigung des Angebots oder der Aktien von Rumble zu verstehen. Die Angebotsunterlage unterliegt weder innerhalb noch außerhalb der Bundesrepublik Deutschland einem Prüfungs- oder Registrierungsverfahren einer Wertpapieraufsichtsbehörde und wurde von keiner solchen Wertpapieraufsichtsbehörde, einschließlich der SEC oder der BaFin, genehmigt oder empfohlen. Vor einer Stimmabgabe oder einer Anlageentscheidung wird Anlegern und Wertpapierinhabern von Northern Data dringend empfohlen, (i) die Registrierungserklärung und die dazugehörige Informationserklärung sowie alle anderen relevanten Dokumente, die bei der SEC eingereicht wurden oder eingereicht werden, (ii) den EU-Prospekt und (iii) die Angebotsunterlage im Zusammenhang mit dem Angebot zu lesen, da diese wichtige Informationen über die Transaktion enthalten. Die Registrierungserklärung ist noch nicht in Kraft getreten, und die von Rumble im Zusammenhang mit dem Angebot auszugebenden Wertpapiere dürfen erst verkauft oder umgetauscht werden, wenn die Registrierungserklärung in Kraft getreten ist. Inhaber von Northern-Data-Aktien müssen selbst entscheiden, ob sie ihre Aktien im Rahmen des Angebots andienen. Anleger und Wertpapierinhaber von Northern Data können kostenlose Kopien (i) der Registrierungserklärung und der zugehörigen Informationserklärung sowie aller anderen relevanten Dokumente, die von Rumble bei der SEC eingereicht wurden oder eingereicht werden, über die von der SEC unterhaltene Website unter www.sec.gov, (ii) des EU-Prospekts und der Angebotsunterlage über die Website zum Angebot (www.rumble-offer.com) erhalten.



Weder die SEC noch eine US-amerikanische einzelstaatliche Wertpapieraufsichtsbehörde noch die BaFin haben die Angemessenheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben in dieser Pressemitteilung genehmigt, abgelehnt oder kommentiert. Jede gegenteilige Darstellung stellt in den Vereinigten Staaten eine Straftat dar.



Rumble behält sich das Recht vor, während der Angebotsfrist weitere Northern-Data-Aktien auf andere Weise als im Rahmen des Angebots an oder außerhalb der Börse zu erwerben und/oder entsprechende Kaufverträge abzuschließen, jeweils in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht. Alle Informationen über solche Käufe, die in Deutschland veröffentlicht werden, werden in vergleichbarer Weise auch in den Vereinigten Staaten öffentlich zugänglich gemacht, unter anderem durch eine Pressemitteilung und/oder durch Einreichung eines Formulars 8-K bei der SEC. Rumble ist nicht verpflichtet, die Angebotsgegenleistung infolge solcher Erwerbe anzupassen. Es wird auch aus keinem anderen Grund zu einer Erhöhung des angebotenen Gegenwerts kommen.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und umfassen beispielsweise Ergebnisse der Geschäftstätigkeit, die Finanzlage und den Cashflow (einschließlich Umsatzerlöse, Betriebsaufwendungen und Nettoergebnis (Verlust)); unsere Fähigkeit, den Bedarf an Betriebskapital und den Liquiditätsbedarf in den nächsten 12 Monaten zu decken; sowie unsere Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse und bestimmter wichtiger Leistungsindikatoren. Bestimmte dieser zukunftsgerichteten Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie "geht davon aus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "strebt an", "erwartet", "bemüht sich", "prognostiziert", "könnte", "wird", "dürfte", "zukünftig", "wahrscheinlich", "auf dem besten Weg zur Erreichung", "weiterhin", "freut sich auf", "ist bereit für", "plant", "geht aus von", "sollte" oder durch andere ähnliche Ausdrücke identifizieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, und unsere tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen und Erwartungen unseres Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Diese Aussagen stellen keine Garantien dar und sind kein Hinweis auf die zukünftige Entwicklung. Wichtige Annahmen und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, umfassen Risiken im Zusammenhang mit dem anstehenden Unternehmenszusammenschluss mit Northern Data, einschließlich unserer Fähigkeit, die Transaktion erfolgreich abzuschließen, und, falls abgeschlossen, den Erfolg des Geschäfts nach der Transaktion; die Fähigkeit, die Geschäfte von Rumble und Northern Data erfolgreich zu integrieren; das Risiko, dass die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion nicht rechtzeitig oder gar nicht erfüllt werden; Risiken im Zusammenhang mit der Ablenkung des Managements vom laufenden Geschäftsbetrieb aufgrund der Transaktion; das Risiko, dass sich die Transaktion negativ auf die Fähigkeit von Rumble und Northern Data auswirken kann, Kunden zu binden, Schlüsselpersonal zu halten oder einzustellen, Beziehungen zu ihren jeweiligen Lieferanten und Kunden aufrechtzuerhalten, sowie auf ihre Betriebsergebnisse und ihr Geschäft im Allgemeinen; das Risiko, dass das kombinierte Unternehmen die erwarteten Synergien möglicherweise nicht erzielen kann oder dass es länger dauern oder kostspieliger sein könnte als erwartet, diese Synergien zu erzielen; das Risiko von Umsatzschwankungen aufgrund langwieriger Verkaufs- und Genehmigungsverfahren, die von großen und anderen Dienstleistern für neue Produkte verlangt werden; das Risiko durch potenzielle Sicherheitsverletzungen in Informationssystemen und Cyberangriffe; das Risiko, dass Rumble, Northern Data oder das aus dem Zusammenschluss hervorgehende Unternehmen nicht in der Lage sein könnten, effektiv im Wettbewerb zu bestehen, unter anderem durch Produktverbesserungen und -entwicklung; das Risiko, dass Rumble, Northern Data oder das aus dem Zusammenschluss hervorgehende Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage sind, den stark steigenden Bedarf an Rechenleistung für KI durch den Aufbau von Geschäftsbeziehungen mit Hyperscalern zu decken; das Risiko, dass die Cloud-, Video- und Content-Delivery-Network-Kapazitäten von Rumble, Northern Data oder dem aus dem Zusammenschluss hervorgehenden Unternehmen möglicherweise nicht ausreichen, um das Interesse von Systemintegratoren und Content-Erstellern zu wecken und aufrechtzuerhalten und vielversprechende Partnerschaftsmöglichkeiten für die kombinierte Plattform zu schaffen; das Risiko, dass Rumble, Northern Data oder das aus dem Zusammenschluss hervorgehende Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage sind, die Bereitstellung von Cloud-Lösungen der nächsten Generation und KI-Anwendungen zu beschleunigen; unsere Fähigkeit, im Laufe der Zeit zu wachsen und zukünftiges Wachstum profitabel zu steuern, Beziehungen zu Kunden zu pflegen, im Wettbewerb unserer Branche zu bestehen und wichtige Mitarbeiter zu halten; eine geschwächte globale Wirtschaftslage könnte unser Geschäft und unsere Betriebsergebnisse beeinträchtigen; unsere begrenzte Betriebsgeschichte erschwert die Bewertung unseres Geschäfts und unserer Aussichten; wir könnten unsere aktive Nutzerbasis nicht vergrößern oder aufrechterhalten und möglicherweise nicht in der Lage sein, Rentabilität zu erzielen oder aufrechtzuerhalten; wir könnten es versäumen, angemessene operative und finanzielle Ressourcen aufrechtzuerhalten; wir könnten erfolglos bleiben bei der Gewinnung neuer Nutzer für unsere Mobil- und Connected-TV-Angebote; unser Traffic-Wachstum, die Nutzerinteraktion und die Monetarisierung hängen von einem effektiven Betrieb innerhalb von und der Kompatibilität mit Betriebssystemen, Netzwerken, Geräten, Webbrowsern und Standards ab, einschließlich mobiler Betriebssysteme, Netzwerke und Standards, die wir nicht kontrollieren; unser Geschäft hängt vom kontinuierlichen und ungehinderten Zugang zu unseren Inhalten und Diensten im Internet ab. Sollten wir oder diejenigen, die mit unseren Inhalten interagieren, Störungen des Internetdienstes erleben oder sollten Internetdienstanbieter in der Lage sein, den Zugang zu unseren Inhalten und Diensten zu blockieren, einzuschränken oder kostenpflichtig zu machen, könnten uns zusätzliche Kosten sowie der Verlust von Traffic und Werbekunden entstehen; wir sind einem erheblichen Wettbewerb auf dem Markt ausgesetzt, und sollten wir nicht in der Lage sein, im Wettbewerb um Besucherzahlen und Werbeausgaben effektiv gegen unsere Konkurrenten zu bestehen, könnte dies unserem Geschäft und unseren Betriebsergebnissen schaden; wir stützen uns bei der Berechnung bestimmter unserer Leistungskennzahlen auf Daten von Dritten, und tatsächliche oder vermeintliche Ungenauigkeiten in solchen Kennzahlen können unserem Ruf schaden und sich negativ auf unser Geschäft auswirken; Änderungen an unseren bestehenden Inhalten und Diensten könnten dazu führen, dass wir keine Besucher und Werbekunden anziehen oder keine Einnahmen generieren; wir erzielen den Großteil unserer Einnahmen aus Werbung, und das Versäumnis, neue Werbekunden zu gewinnen, der Verlust bestehender Werbekunden oder die Reduzierung bzw. das Versäumnis bestehender Werbekunden, ihre Werbebudgets aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen, könnte sich nachteilig auf unser Geschäft und unsere Betriebsergebnisse auswirken; wir sind bei der Bereitstellung unserer Kerndienste auf Drittanbieter angewiesen, darunter Internetdienstanbieter, Werbenetzwerke und Rechenzentren; es wurden neue Technologien entwickelt, die bestimmte Online-Werbung blockieren oder unsere Fähigkeit zur Auslieferung von Werbung beeinträchtigen können, was sich nachteilig auf unsere Betriebsergebnisse auswirken könnte; wir haben Anreize, einschließlich finanzieller Anreize, für Content-Ersteller angeboten und beabsichtigen, dies auch weiterhin zu tun, damit diese unserer Plattform beitreten; diese Vereinbarungen können feste Zahlungsverpflichtungen beinhalten, die nicht von den tatsächlichen Einnahmen oder Leistungskennzahlen des jeweiligen Content-Erstellers abhängen, sondern auf unseren modellierten Finanzprognosen für diesen Ersteller basieren; sollten diese nicht erfüllt werden, könnte dies unsere Finanzlage, unsere Betriebsergebnisse und unsere Liquidität nachteilig beeinflussen; Änderungen der Steuersätze, Änderungen der steuerlichen Behandlung von im E-Commerce tätigen Unternehmen, die Verabschiedung neuer US-amerikanischer oder internationaler Steuergesetze oder das Entstehen zusätzlicher Steuerverbindlichkeiten können sich nachteilig auf unsere Finanzergebnisse auswirken; Compliance-Verpflichtungen, die durch neue Datenschutzgesetze, Gesetze zur Regulierung von Online-Videoplattformen, anderen Online-Plattformen und Online-Äußerungen in bestimmten Rechtsordnungen, in denen wir tätig sind, oder durch Branchenpraktiken auferlegt werden, können sich nachteilig auf unser Geschäft, unsere Finanzlage und unsere Betriebsergebnisse auswirken; wir könnten neu erlassenen Gesetzen und Vorschriften unterliegen, die Inhalte im Internet einschränken oder regulieren; wir sind erheblichen regulatorischen, operativen, Compliance-, Datenschutz- und rechtlichen Risiken ausgesetzt, die mit Altersbeschränkungen oder Verifizierungsanforderungen sowie Gesetzen zur Online-Sicherheit von Kindern zusammenhängen, die in verschiedenen US-Bundesstaaten und ausländischen Rechtsordnungen erwogen oder erlassen wurden; bezahlte Werbeauftritte unserer Content-Ersteller können uns regulatorischen Risiken, Haftungsrisiken und Compliance-Kosten aussetzen und infolgedessen unser Geschäft, unsere Finanzlage und unsere Betriebsergebnisse nachteilig beeinflussen; wir haben als börsennotiertes Unternehmen erheblich höhere Aufwendungen und Verwaltungslasten zu tragen und werden diese auch weiterhin tragen, was sich nachteilig auf unser Geschäft, unsere Finanzlage und unsere Geschäftsergebnisse auswirken könnte; sowie jene zusätzlichen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die ausführlicher in den öffentlich zugänglichen Jahres- und Zwischenberichten von Northern Data sowie unter der Überschrift "Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und in unseren sonstigen bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Wir beabsichtigen nicht und verpflichten uns, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, nicht, unsere zukunftsgerichteten Aussagen nach der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln. Angesichts dieser Risiken und Ungewissheiten werden die Leser darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.



Für Anfragen von Investoren und Medienanfragen aus den USA wenden Sie sich bitte an:



Shannon Devine

MZ Group, MZ North America

+1 203-741-8811

investors@rumble.com



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Thomas Krammer

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+49 170 2827 848

rumble@fticonsulting.com



Quelle: Rumble Inc.



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