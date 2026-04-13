Der Wochenauftakt steht ganz im Zeichen des Ölmarkts. Die Ölpreise schossen im frühen Montagshandel nach oben. Brent Öl übersprang die 100 US-Dollar und notiert wieder dreistellig. Die Marktakteure preisen die Entwicklungen vom Wochenende ein. Die gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran dämpften die Hoffnungen hinsichtlich eines baldigen Endes des Konflikts.Mit dem knackigen Anstieg haben die Ölpreise ihre jüngste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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