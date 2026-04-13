DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 6. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 6. Zwischenmeldung

München (pta000/13.04.2026/15:00 UTC+2)

Im Zeitraum vom 7. April 2026 bis einschließlich 12. April 2026 wurden insgesamt Stück 1.088.625 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. März 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 07.04.2026 XETRA 243.557 148,1275 CBOE DXE 115.218 148,3216 Aquis Exchange 15.213 148,3223 Turquoise Europe 17.719 148,3192 Summe 391.707 148,2008 08.04.2026 XETRA 139.268 164,3436 CBOE DXE 69.151 164,4084 Aquis Exchange 17.482 164,4524 Turquoise Europe 11.262 164,3668 Summe 237.163 164,3716 09.04.2026 XETRA 143.549 163,4583 CBOE DXE 67.939 163,4755 Aquis Exchange 12.899 163,4912 Turquoise Europe 10.985 163,4827 Summe 235.372 163,4662 10.04.2026 XETRA 136.188 167,3826 CBOE DXE 66.677 167,5883 Aquis Exchange 10.928 167,5255 Turquoise Europe 10.590 167,4767 Summe 224.383 167,4551

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. März 2026 bis einschließlich 12. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 8.420.150 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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April 13, 2026 09:00 ET (13:00 GMT)