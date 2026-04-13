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WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
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13.04.26 | 15:50
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Dow Jones News
13.04.2026 15:33 Uhr
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PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 6. Zwischenmeldung

DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 6. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 6. Zwischenmeldung

München (pta000/13.04.2026/15:00 UTC+2)

Im Zeitraum vom 7. April 2026 bis einschließlich 12. April 2026 wurden insgesamt Stück 1.088.625 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. März 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: 

Rückkauftag  Handelsplatz   Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 
07.04.2026  XETRA      243.557            148,1275 
       CBOE DXE     115.218            148,3216 
       Aquis Exchange  15.213            148,3223 
       Turquoise Europe 17.719            148,3192 
       Summe      391.707            148,2008 
08.04.2026  XETRA      139.268            164,3436 
       CBOE DXE     69.151            164,4084 
       Aquis Exchange  17.482            164,4524 
       Turquoise Europe 11.262            164,3668 
       Summe      237.163            164,3716 
09.04.2026  XETRA      143.549            163,4583 
       CBOE DXE     67.939            163,4755 
       Aquis Exchange  12.899            163,4912 
       Turquoise Europe 10.985            163,4827 
       Summe      235.372            163,4662 
10.04.2026  XETRA      136.188            167,3826 
       CBOE DXE     66.677            167,5883 
       Aquis Exchange  10.928            167,5255 
       Turquoise Europe 10.590            167,4767 
       Summe      224.383            167,4551

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. März 2026 bis einschließlich 12. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 8.420.150 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776085200049 ]

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(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2026 09:00 ET (13:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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