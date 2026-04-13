Toronto, Ontario, 13. April 2026 / IRW-Press / Aurania Resources Ltd. ( TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen") (- https://www.commodity-tv.com/play/aurania-resources-advancing-multiple-strategic-metals-projects-in-europe/ -) gibt bekannt, dass man sich dafür entschieden hat, sich auf die Coordinated Blanket Order 51-933 - Ausnahmen zur Erlaubnis der halbjährlichen Berichterstattung für bestimmte Venture-Emittenten (die "Verordnung") in Anspruch zu nehmen und auf eine halbjährliche Finanzberichterstattung ("SAR") umzustellen.

Die Verordnung ermöglicht es berechtigten Venture-Emittenten, die an der TSX Venture Exchange (die "TSXV") notiert sind, freiwillig von einem vierteljährlichen zu einem halbjährlichen Finanzberichterstattungsrahmen überzugehen. Das Geschäftsjahr des Unternehmens endet am 31. Dezember. Im Rahmen des SAR-Pilotprogramms wird das Unternehmen von der Einreichung von Zwischenfinanzberichten und den dazugehörigen Erläuterungen der Geschäftsleitung (MD&A) für das erste und dritte Quartal befreit.

- Zwischenberichtszeitraum: Das Unternehmen wird keinen Zwischenbericht für das am 31. März endende erste Quartal (Q1) und das am 30. September endende dritte Quartal (Q3) einreichen; und

- Laufende Berichterstattung: Das Unternehmen wird weiterhin geprüfte Jahresabschlüsse (fällig innerhalb von 120 Tagen nach dem 31. Dezember) und Halbjahres-Zwischenberichte (fällig innerhalb von 60 Tagen nach dem 30. Juni) vorlegen.

Das Unternehmen bestätigt, dass es die Zulassungskriterien des Pilotprogramms erfüllt, darunter die Eigenschaft als Venture-Emittent mit einem Jahresumsatz von weniger als 10 Millionen Dollar, eine Offenlegungshistorie von mehr als 12 Monaten sowie die fristgerechte Einreichung aller erforderlichen periodischen und laufenden Offenlegungsdokumente.

Der erste Zeitraum, für den das Unternehmen keinen Zwischenfinanzbericht und die dazugehörige MD&A einreichen wird, ist der am 31. März 2026 endende Dreimonatszeitraum.

Diese Pressemitteilung wird gemäß der Coordinated Blanket Order 51-933 "Exemptions to Permit Semi-Annual Reporting for Certain Venture Issuers" eingereicht.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 29. Januar 2026, in der das Unternehmen ein Darlehen in Höhe von 750.000 $ (das "Darlehen") von Dr. Keith Barron, dem CEO des Unternehmens, bekannt gegeben hatte, das Unternehmen und Dr. Barron vereinbart haben, das Darlehen so zu ändern, dass der Darlehensbetrag auf 1.000.000 C$ erhöht wird, der von Zeit zu Zeit in von den Parteien vereinbarten Kapitalbeträgen ausgezahlt wird. Alle anderen Bedingungen des Darlehens bleiben, wie zuvor angekündigt, unverändert.

Dr. Keith Barron ist eine verbundene Partei des Unternehmens, da er Vorsitzender, Präsident und Chief Executive Officer, Promotor und Hauptaktionär des Unternehmens ist; folglich stellt jede Auszahlung und Rückzahlung im Rahmen des Darlehens eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondergeschäften ("MI 61-101"). Das Unternehmen stützt sich in Bezug auf die Transaktionen mit verbundenen Parteien auf eine Befreiung von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101, und zwar unter Berufung auf die Abschnitte 5.5(a) und 5.7(1) von MI 61-101, , da der beizulegende Zeitwert der Transaktionen mit verbundenen Parteien insgesamt 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens, wie gemäß MI 61-101 ermittelt, nicht übersteigt. Das Unternehmen hat keinen Bericht über wesentliche Änderungen im Zusammenhang mit dem Darlehen mehr als 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschluss des Darlehens gemäß den Anforderungen von MI 61-101 eingereicht, da das Unternehmen das Darlehen aus triftigen geschäftlichen Gründen zügig abwickeln wollte. Die Änderung des Darlehens wurde von den Mitgliedern des Verwaltungsrats des Unternehmens genehmigt, die im Hinblick auf die Transaktion mit verbundenen Parteien unabhängig sind, d. h. von allen Verwaltungsratsmitgliedern mit Ausnahme von Dr. Barron. Im Zusammenhang mit der Änderung des Darlehens wurde kein Sonderausschuss eingerichtet, und es wurden von keinem Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens diesbezüglich wesentlich abweichende Meinungen geäußert oder Stimmenthaltungen abgegeben.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücksanteilen befasst, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und kritischen Energierohstoffen in Europa und im Ausland liegt.

Informationen zu Aurania und technische Berichte sind unter www.aurania.com und www.sedarplus.ca sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, X (ehemals Twitter) unter https://x.com/AuraniaLtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd- verfügbar.

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VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

mailto:carolyn.muir@aurania.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

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